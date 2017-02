Una oficina municipal ayudará a los vecinos a reclamar las cláusulas suelo

El Ayuntamiento de Granada ha recibido en los últimos días 15 peticiones de vecinos para que alguien los oriente a la hora de tramitar la reclamación al banco y reclamar el dinero cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo abusivas en sus hipotecas. Dichas cláusulas suelo impiden que los clientes se beneficien de las rebajas de los tipos de interés.

Ante la avalancha de reclamaciones que se espera tras el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, que falló contra el sistema financiero español, el Ayuntamiento de Granada ha decidido ampliar los servicios que venía prestando en la oficina de intermediación hipotecaria (merced a un convenio con el Colegio de Abogados) y prestar un servicio de asesoramiento a todos los vecinos de Granada que tengan su vivienda habitual en Granada y que no tengan ningún otro inmueble.

Hago un llamamiento a los bancos para que voluntariamente devuelvan el dinero"Eduardo Torres Decano Colegio Abogados

El decano del Colegio de Abogados, Eduardo Torres, explicó ayer que, además de atender las situaciones trágicas propias de los desahucios (como se venía haciendo hasta ahora), esta ampliación del convenio permitirá atender a otra nueva realidad en defensa de los derechos de los ciudadanos.

Torres hizo un llamamiento a los bancos de Granada exigiéndoles que cumplan con la legislación vigente y devuelvan voluntariamente todos los importes que fueron cobrados indebidamente. Pero como no tiene mucha fe en la voluntad de los bancos explicó que todos los vecinos que quieran esclarecer su situación podrán dirigirse a la oficina del Defensor del Ciudadano, situada en la calle Horno de San Matías número 6 o llamar al teléfono 958 24 69 46. Allí podrán concertar una cita. El día fijado un abogado de guardia del Colegio acudirá a la oficina y analizará toda la documentación que aporten los afectados. Tras el análisis del caso le explicará si tiene derecho o no a la devolución. Enviarán la reclamación al banco quien tiene tres meses para responder. Si no responde o responde negativamente se abrirá el proceso judicial. Aquí ya se quedará fuera el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados y el afectado tendrá plena libertad para buscar el bufete de abogados que considere oportuno y que le lleve el caso. En caso de que tenga derecho a justifica gratuita el Colegio de Abogados le ayudará en la tramitación.

El Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, opinó ayer que se trata de un servicio muy necesario para poder reclamar las prácticas bancarias no transparentes que hicieron que muchas personas firmaran escrituras sin saber a lo que estaban dando su consentimiento. "Hay una sensación generalizada entre la ciudadanía de desconfianza con los bancos. La gente dice: me han engañado una vez y no quiero que me vuelvan a engañar", apunta Martín.

"El servicio va a permitir al ciudadano tener una voz objetiva y con preparación jurídica que le diga cómo lo tiene que hacer", apuntó el alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, quien añadió que el servicio también contribuirá a evitar el colapso de las oficinas judiciales.