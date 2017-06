Las plataformas por el AVE exigen responsabilidades a Adif por el aislamiento

Las plataformas ciudadanas no desfallecen ni aunque los termómetros marquen 40 grados. AVE Sí pero no Así, Marea Amarilla y Granada en Marcha mostraron ayer en Loja su férreo compromiso para poner punto y final a los más de 26 meses de aislamiento ferroviario. Una vez más volvieron a reclamar la reconexión por Moreda, justo una semana después de que Adif anunciase la adjudicación de los trabajos de sustitución del carril en esta línea de ancho convencional, una actuación que se llevará a cabo a lo largo de unos 29 kilómetros a su paso por los municipios de Moreda , Piñar, Iznalloz, Deifontes y Albolote. Las obras tienen un presupuesto de 571.439 euros y un plazo de ejecución de seis meses, el dato al que se aferra Fomento para denegar la reconexión por esta vía ya que defienden que el AVE llegará a Granada a principios de 2018 y que el sistema actual con autobuses directos a la estación de Santa Ana permite que el trayecto a Madrid sea más rápido que si se pusiera en funcionamiento la conexión por Moreda.

Sin embargo, los portavoces de las tres plataformas insisten en que ambos proyectos no son incompatibles y pidieron la dimisión del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, así como de los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por mantener aislada a Granada por tren y permitir que las obras del AVE en Loja estén originando "problemas ambientales y patrimoniales", en alusión a la reciente demolición de la estación de ferrocarril de Loja, un edificio del siglo XIX.

Desde Fomento insisten en que Granada contará con trenes a partir de comienzos de 2018

En cuanto a las obras de la alta velocidad, las plataformas volvieron a exigir a Fomento que se licite cuanto antes el proyecto de la Variante Sur de Loja, un trabajo imprescindible en su opinión para que Granada no tenga que contentarse con un AVE de segunda. El portavoz de AVE Sí, pero no Así, Gonzalo Vázquez, defendió este proyecto frente a las actuales obras que se ejecutan en la zona norte de la ciudad sobre una vía férrea del siglo XIX y que "van a aislar" parte de los barrios de la ciudad. "Las obras actuales son una chapuza y una barbaridad ambiental", señaló Vázquez, que enumeró los 'desaguisados' de este proyecto como la construcción de un paso inferior "que no cumple la normativa urbanística municipal" o los trabajos en el túnel de San Francisco por donde discurrirán los trenes, "una auténtica ratonera" ya que "por sus propia dimensiones y en caso de emergencia, no se podrían abrir las puertas del tren por falta de espacio". Desde Fomento insisten en que su prioridad es que el AVE llegue cuanto antes y que, una vez que Granada salga del aislamiento ferroviario, se pondrá sobre la mesa este proyecto. Sin embargo, las plataformas defienden que Fomento difícilmente hará una inversión que ronda los 400 millones de euros para 'jubilar' el actual tramo al poco de inaugurarlo.

El representante de Marea Amarilla Francisco Rodríguez, reclamó que la integración del ferrocarril en la capital se haga mediante soterramiento en los tres últimos kilómetros. En total fueron en torno a 150 personas las que reclamaron en Loja un AVE de primera en Granada, entere ellos el presidente de la Diputación, José Entrena. Quien faltó a la cita fue el alcalde lojeño, Francisco Joaquín Camacho (PP).