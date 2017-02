Las protestas contra Educación se trasladan ahora al Conservatorio

Si durante las últimas semanas la comunidad educativa se ha revelado contra la Junta, ahora el revuelo se ha trasladado también a los Conservatorios. Hace unos días, la Consejería de Educación publicó el borrador de la oferta de empleo para optar al cuerpo de Catedráticos de Música y Danza. En el documento se incluían una serie de requisitos que han provocado el rechazo de parte de la comunidad docente, ya que según defienden, "son sectarios y perjudican a profesores de enseñanza superior, que llevan años en comisión de servicio" por lo que incluso se han planteado "impugnar la convocatoria".

En 1989, la Consejería de Educación realizó la última convocatoria celebrada hasta el momento, para optar a Catedrático de Música y Artes Escénicas, oposiciones para conseguir una plaza de profesor de conservatorio de enseñanza superior. Ante el aumento de demanda en este nivel educativo por parte de los alumnos, la Junta creó una bolsa de empleo para solventar la situación. A ella accedieron profesores cuyas oposiciones habían sido para enseñanza media, a los que se les adjudicó dicha plaza para impartir clase en Conservatorio Superior, en calidad de comisión de servicio, es decir, de forma provisional o interina.

Ante la falta de convocatoria oficial para optar a dicho puesto, esta situación se ha ido alargando en el tiempo hasta la actualidad, donde en torno a medio millar de profesores, cuya plaza real está en conservatorios de grado medio, lleva dos décadas impartiendo clase a alumnos de grado superior.

Esta situación había provocado además una falta de docentes en la enseñanza media: las vacantes de aquellos profesores que se encontraban en comisión de servicio no podían suplirse, pues a efectos legales la plaza ya estaba agenciada, pese a que el profesor realmente no desempeñase esa labor.

Para estabilizar las plantillas de los conservatorios y dar solución a este conflicto, la Consejería de Educación decidió sacar a concurso un total de 57 plazas del cuerpo de Catedráticos -repartidas en las especialidades de clarinete (4), composición (7), fagot (1), flauta travesera (3), guitarra (5), oboe (2), percusión (2), piano (12), saxofón (4), trompa (2), trompeta (3), viola (2), violín (7) y violonchelo (3)-, tal y como se recoge en el borrador que fue publicado hace unos días. Pero el problema viene a raíz de los requisitos exigidos para optar a la convocatoria y del reparto de puntuación por méritos que se indican en el documento.

El primer motivo de queja se centra en la puntuación por experiencia docente. Según el colectivo afectado, en otras comunidades autónomas la puntuación por haber impartido clase en grado superior siempre ha sido más valorada que la experiencia en grado elemental, sin embargo en esta ocasión están equiparadas.

Asimismo, se valora con una alta puntuación estar en posesión del título de Doctor, algo que ha despertado la mayor parte de la polémica. En música, al contrario que en los estudios universitarios, no existe tal reconocimiento, por lo que a no ser que los opositores tengan una carrera universitaria aparte de los estudios de conservatorio, no están en posesión de dicho título. Lo más común entre el colectivo es tener un máster relacionado con los estudios musicales, sin embargo, la ponderación de este certificado equivale a una cuarta parte de lo que puntúa el doctorado.

Otro de los aspectos rechazados ha sido la ponderación de los méritos durante los estudios. Según denuncia el colectivo, alguien que tenga premio extraordinario fin de carrera tiene la misma valoración que alguien que tenga un accésit o una mención de honor.

En este sentido, los profesores de conservatorio superior han decidido unirse en contra de estos requisitos. Tal y como indicaron desde la plataforma Asociación de Profesores de Conservatorios Superiores de Andalucía, "estos requisitos perjudican y lesionan los derechos de los profesores que llevan años ocupando esas plazas". Según explicó el profesor de piano del Conservatorio Superior Victoria Eugenia de Granada, Juan Miguel Hidalgo, "en la práctica, los profesores que llevamos años en comisión de servicio en Andalucía, tenemos más facilidad de optar a una plaza fuera de nuestra comunidad".

Por este motivo, el colectivo está a la espera de "noticias de la inspección de educación, pues si finalmente la convocatoria sale publicada en el BOJA sin modificarse estos puntos, se han planteado "impugnar la convocatoria".