La recuperación llega a las rebajas con un gasto medio de hasta 60 euros

La recuperación económica ha llegado tímidamente a los hogares de los granadinos que se notará en la campaña veraniega de rebajas. Esta es al menos la percepción de la Federación Provincial de Comercio de Granada que estima que este verano cada granadino invertirá una media de entre 50 y 60 euros durante esta nueva temporada de descuentos que se prolongará hasta el mes de agosto. Una cifra muy similar a la que anunciaron el pasado año y que sin embargo no llegó a alcanzarse. No obstante, en esta ocasión las perspectivas son buenas aunque esto no quiere decir que vayan a redundar positivamente en los negocios. Según explica el secretario general de la Federación Provincial de Comercio, Miguel Moreno, aunque las previsiones hablan de una facturación global superior a los 20 millones de euros esta cantidad estará más repartida que nunca como consecuencia de la apertura de nuevos establecimientos en grandes superficies sobretodo de textil o calzado donde hay una mayor competencia. Por el contrario, los negocios que a juicio de Moreno sí percibirán este aumento del gasto serán los especializados en el hogar, electrodomésticos o mobiliario sobre todo en la capital, donde "la competencia no es tan alta".

Aunque todavía es pronto para comprobar si se cumple este pronóstico lo que sí está claro es que a partir de hoy la ciudad cuelga definitivamente el clásico cartel de rebajas con novedades como el adelanto de los descuentos en grandes cadenas como Inditex o El Corte Inglés. Tradicionalmente estas tiendas esperaban hasta el uno de julio, -el inicio oficial antes de la liberalización de 2014-, para subirse a los descuentos. "Por primera vez y de manera puntual, la empresa ha decidido adelantar un día el comienzo de las rebajas para que los clientes que comiencen sus vacaciones el sábado 1 de julio, puedan hacerlo perfectamente equipados con todo lo necesario para el verano", detalló El Corte Inglés a través de un comunicado en el que detalló que hoy abrirán con descuentos de hasta un 50%". Pero ademas, los clientes que anoche accedieron a partir de las 22:00 a la página web de los grandes almacenes ya pudieron encontrar los artículos rebajados en un momento en que las compras online no dejan de ganar terreno.

Del mismo modo, Inditex ha adelantado a hoy el inicio de la campaña, lo que provocó que ayer sus tiendas permanecieran prácticamente vacías. Quienes entraban lo hacían sobre todo para ver las prendas que hoy intentarán comprar a bajo precio. Mientras tanto, en los negocios que comenzaron las rebajas previamente -algunas se estrenaron durante las fiestas del Corpus-sí había clientes. "Nosotros hemos empezado hoy porque así lo ha decidido la central de Amichi", explicó ayer Araceli Santander que detalló cómo años atrás habían comenzado incluso antes. Sin embargo, en esta ocasión han decidido apurar al máximo colocando los carteles justo un día antes de grandes cadenas como Inditex o El Corte Inglés.

Según detalló Santander el día estaba siendo bastante "animado" en ventas aunque para nada este arranque se parece a los del uno de julio de antaño. "Echamos en falta cuando empezábamos todos a la vez porque el impacto era muy grande", dijo esta joven dependienta que consideró que la liberalización de las rebajas hace que "no luzcan tanto". No obstante, recordó que el domingo abren el establecimiento para quienes deseen animarse a hacer unas compras antes de irse de vacaciones. Eso, precisamente fue lo que hizo ayer María Sánchez, que paseaba por Recogidas. Acababa de salir de Mango donde adquirió muchas prendas. "Me llegó un mensaje al correo electrónico avisándome de que empezaban las rebajas y decidimos venir. La verdad es que hay importantes descuentos", explicó. Aunque a Sánchez le gusta que cada tienda inicie la campaña cuando quiera porque le permiten comprar antes de irse de vacaciones, en general, comerciantes y clientes abogan por regresar al "inicio" tradicional y reordenar el calendario comercial.

El secretario de la Federación Provincial de Comercio, Miguel Moreno, detalla que debería volver a regularse la campaña tanto del comercio físico como de la venta online para que todos empiecen a la vez. Solo así se evitará la imagen desordenada que estos días presenta el comercio que en cierto modo desanima las compras.