La reducción de horas lectivas agota las bolsas de profesores interinos

"No sabemos si ha sido un problema de la Dirección General de Planificación o de Recursos Humanos, pero desde luego ha sido un problema de previsión". El presidente provincial de la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adian), José Madero, reconoce que la situación es "complicada" por la gestión que en este inicio de curso se ha hecho de la cobertura de vacantes y sustituciones. Una de las causas del problema hay que buscarla en el curso pasado, cuando se concretó que este año académico se avanzaría en la recuperación de las 18 horas lectivas, una reivindicación docente que para este año se concretó en que cada profesor asumiría 19 horas de clase, en lugar de las 20 del pasado curso. Esa hora menos repercutió en la configuración de las plantillas. Eran necesarios más profesores. Las bolsas de interinos no han dado para más y, de hecho, en algunas especialidades no se han podido cubrir vacantes a causa de la falta de candidatos. En el caso de la provincia de Granada, la Delegación reconoce dos casos, aunque sindicatos como CGT aseguran que son "numerosas" las vacantes. En el IES Puerta del Mar de Almuñécar aseguran que llevan sin profesor de Matemáticas desde el inicio del curso, el pasado día 15 de septiembre. También hicieron hincapié en la situación que se da en el IES La Contraviesa de Albuñol y en el Instituto Emilio Muñoz de Cogollos Vega. A nivel regional, los sindicatos estiman que son un centenar las vacantes sin cubrir tras agotarse las bolsas.

Desde Adian se reconoce que algunas sustituciones "han tardado" en ser cubiertas. Uno de los motivos es que, al quedarse agotadas las bolsas de determinadas especialidades -como Matemáticas o Física y Química, dos de las que más problemas tienen- la Administración puede recurrir a candidatos de otras bolsas, pero éstos pueden renunciara la plaza al no ser de su especialidad. Para solventar este problema, la Consejería de Educación abrió la pasada semana las bolsas restringidas en las especialidades en las que había necesidad de efectivos. A estas bolsas sólo podían concurrir candidatos de otras bolsas afines. A renglón seguido, la Administración decidió abrir bolsas públicas en 41 especialidades de Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Esta decisión se hizo pública el pasado viernes y el plazo de solicitud es de "cinco días hábiles a partir de su publicación en el BOJA, es decir, del 16 al 20 de octubre ambos incluidos. La tramitación de las solicitudes será por vía telemática", explican desde la Consejería.

Todas estas medidas solucionarán la situación que ahora sufren los centros. José Madero estima que el trámite administrativo -es necesario esperar a que se publique una primera lista de candidatos provisional, abrir un plazo de alegaciones y elaborar una resolución definitiva con los candidatos- se prolongará al menos dos semanas, por lo que los primeros llamamientos tras este proceso podrían coincidir con el festivo de Todos los Santos. Si esto es así, las vacantes y las sustituciones sin cubrir podrían sumar tres semanas más en blanco. En total, dos meses y medio después del inicio del curso académico.