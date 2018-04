El sector servicios tira del empleo en un marzo muy flojo para el mercado

Después de dos meses subiendo el número de parados en la provincia, marzo ha roto la tendencia alcista con una reducción de 356 personas en las listas de desempleo. Una caída del 0,4% bastante floja si se tiene en cuenta que la campaña de Semana Santa no ha cubierto las expectativas de contratación que manejaban los empresarios para estas fechas. No obstante, es una bajada que está en consonancia con la tónica nacional, donde el descenso mensual ha sido del 1,4% en el peor marzo desde 2014, mientras que en Andalucía ha sido también muy leve (0,74%). Como no podía ser de otra manera, el sector servicios ha tirado del carro en Granada en un mes en el que se han firmado 37.678 contratos frente a los 48.345 contratos, que se crearon en el mismo periodo de 2017. Y es que el dato es especialmente malo si se compara con el marzo del año pasado en el que no hubo Semana Santa (se celebró en abril) y el paro cayó de forma más pronunciada (1,33%).

El mercado laboral parece haberse estancado este año tras dos años de mejoría. Otra estadística preocupante son los tres meses de descenso de los afiliados a la Seguridad Social. En este mes de marzo, se ha producido una nueva caída del 0,13% como consecuencia de los 427 menos. Por otra, parte la precariedad y la temporalidad siguen marcando la creación de trabajo, ya que del total de contratos realizados en marzo un 93,3% son temporales.

Los autónomos, al alza con una subida de 589 afiliaciones en la provincia

En cuanto al análisis por sectores, la hostelería y el ocio han ayudado a que al menos el mes de marzo sea positivo con un balance de 852 parados menos en el sector servicios. Algo lógico al haberse celebrado la Semana Santa. También destaca el buen momento de la industria que ha bajado el número de parados en los tres meses que lleva 2018. Además, en marzo la caída de este sector ha sido incluso más pronunciada (-109). En el lado opuesto de los servicios y la industria está en la agricultura que, tras el fin de muchas campañas y los problemas añadidos por los temporales del últimos mes, ha subido en 228 parados. Como también lo han hecho la construcción (+170) y en las personas que no tenían empleo anterior (+207).

En el análisis comparativo por provincias, Granada también sale perdiendo respecto a la mayoría de Andalucía. De esta manera, Huelva ha encabezado la caída del desempleo este mes con un 5,2 %, seguida de Málaga (2,2%), Cádiz (1,3 %), y Almería (0,9 %). Inmediatamente después aparece Granada con un porcentaje del 0,4 % superior al de Sevilla (0,1%), mientras que Córdoba y Jaén sí han sufrido con dureza el término de las campañas agrarias, llegando a incrementar el paro un 1,2 % y un 3,8%, respectivamente.

Por último, el Régimen de Trabajadores Autónomos sigue creciendo. En Granada, el aumento es de 589 nuevos afiliados.