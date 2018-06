El transbordo gratuito llegará en julio junto al nuevo mapa de líneas

Por último, el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, recordó que el transbordo solo en Granada era poco más o menos que inviable pues en el PTS, por ejemplo, hay paradas que pertenecen a la localidad que dirige y otras a la capital. ¿Cómo hacer esta diferenciación? Así, a juicio de Sánchez, lo coherente pasa porque los cuatro municipios se beneficien pero sobretodo porque se destierre la idea de que el vecino del Cinturón acude a la capital para hacer uso de sus servicios sin más. "Los vecinos de los pueblos no somos unos gorrones que vamos a Granada a molestar como ha sido el concepto que se ha impuesto desgraciadamente en los últimos años. No, apostamos somos parte, nos enriquecemos de Granada y ésta de nosotros", remarcó Sánchez quien celebró que las medidas se desarrollen de forma global para beneficiar a todos. "Espero que esta medida beneficie tanto a los vecinos que viven en un lado de la calle como en otro (...) se deben buscar soluciones globales a los problemas de los ciudadanos".

El alcalde de Maracena, Noel López, valoró muy positivamente el hecho de que se lleven a cabo acciones que vengan a potenciar la movilidad en el área Metropolitana. "Este transporte público, gracias a la Junta de Andalucía, hoy no solo es una realidad si no un éxito que acreditan los usuarios", destacó López quien apostó por seguir progresando y apostando por las medidas que trasladan los ciudadanos.

La medida no llegará sola. Además del transbordo gratuito en todo el trazado, la capital estrenará también en ese mes el nuevo mapa de líneas. Sin duda, una revolución en el transporte que pretende ahorrar costes a quienes necesitan utilizar dos sistemas distintos para sus desplazamientos diarios, pero también busca mejorar el servicio de autobuses urbanos para ganar viajeros.

Dicen que donde caben dos, caben tres y con el transbordo gratuito entre el Metro de Granada y los autobuses urbanos parece que pasa lo mismo. Siempre hay espacio en el calendario para presentar, una vez más, esta iniciativa ante los medios de comunicación, aunque ello no repercuta de manera inmediata en el bolsillo de los ciudadanos. Precisamente ayer fue otro de esos días en que en los funcionarios del Ayuntamiento de Granada sacaron el atril transparente para la celebración de una rueda de prensa multitudinaria. El objetivo: anunciar a bombo y platillo, otra vez, que esta prestación se pondrá en marcha en breve.

Medidas para recuperar viajeros

El Ayuntamiento de Granada presentó el pasado mes de febrero una propuesta para la reordenación del transporte urbano. Se trataba de un mapa de líneas que rescataba algunas históricas como la 33, la 11 o la 21 con la creación de tres redes: principal, norte y sur a la que se suman los autobuses que discurren por el casco histórico, los nocturnos y las líneas universitarias. En un principio estaba previsto que se pusieran en marcha en el mes de marzo sin embargo, debido a la falta de consenso con los grupos de la oposición, la implantación se ha demorado. No obstante, el descontento por las modificaciones no ha sido el único factor que ha ralentizado el proceso. El equipo de gobierno detalló que el nuevo mapa de líneas se instauraría cuando el transbordo gratuito fuese una realidad. Preguntado por este asunto el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, aseguró ayer que en el momento en que entren en funcionamiento los transbordos gratuitos se reordenarán las líneas previsiblemente en julio. En estos momentos el Ayuntamiento está redactando el expediente y analizando la fórmula más adecuada para aprobar este nuevo mapa que no cuenta con el apoyo de los grupos de la oposición. Tampoco de algunos colectivos vecinales como la AAVV Parque Lagos-Tico Medina que el pasado mes registró un escrito para exigir mejoras en el transporte publico a su paso por esta zona y también, con cierta guasa, cambiar el nombre de la línea SN5 por el "transiveriano".