La falta de transparencia anula tres plazas sacadas a concurso por el Ayuntamiento

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada ha anulado la provisión de tres puestos de responsable deportivo del Ayuntamiento de Granada tras el recurso interpuesto por uno de los aspirantes a este concurso público, después de que no se atendiera su petición de conocer los méritos que no le han sido valorados y por qué. A raíz de esta sentencia, UGT denunció ayer el "abominable y despreciable oscurantismo" en los procesos de oposiciones y concursos del Ayuntamiento de Granada, censurando que la "costumbre sea no dar muchas explicaciones sobre los criterios de valoración".

En la resolución el juzgado ha estimado el recurso presentado por este aspirante, anulando estos puestos y ordenando que el expediente se retrotraiga al momento de resolver su reclamación, de manera que la Comisión de Valoración "señale con precisión" cada uno de los méritos que no le han sido valorados y los motivos, dictando una nueva resolución del concurso.

La vista oral por este asunto se celebró el pasado 16 de octubre, cuando el reclamante alegó que, a pesar de seguir los cauces oficiales, nunca se le ha explicado por qué le han sido excluidos determinados méritos. Relataba que, al haber quedado en cuarto lugar, como primer candidato de reserva, una valoración adecuada podría alterar el resultado del concurso. El juez le ha dado la razón al entender que el Ayuntamiento ha guardado un "ominoso silencio", mantenido incluso en la vía jurisdiccional, en la "que ningún dato o motivo se ha manifestado sobre por qué" determinados méritos no han sido computados o no debían serlos, lo que ha obligado a esta persona a recurrir a la vía judicial.

El secretario general de la sección sindical de UGT, Antonio Salguero,señaló ayerque el aspirante no tuvo posibilidad efectiva de alegar durante la fase del concurso, al no habérsele facilitado la información necesaria. También criticó severamente a la mayoría de las administraciones por guardar ese silencio, "un secretismo despreciable que causa una frustración enorme en los aspirantes, que se ven abocados a la resignación o a emprender el penoso camino de la vía judicial".

No son los únicos puestos en entredicho. El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, también lamentó ese mes la falta de transparencia en la selección, por ejemplo, del jefe de asesoría jurídica.