Bloqueo total en todos los frentes

La marcha de Jon Toral se une a la de Kelava hace ya más de una semana, por lo que en diez días de mercado el club sólo ha podido 'colocar' a dos futbolistas. Del resto de salidas no se sabe nada. El caso más evidente es el del esloveno Rene Krhin, que finalmente no recalará en el Birmingham. Aunque el acuerdo estaba cercano, al jugador no le convence la idea de jugar en el club inglés y ya ayer entrenó a las órdenes de Lucas Alcaraz. Era la única oferta en firme por él.

El futuro de Adrián Ramos, pendiente de la Copa de África

El jugador que más ha ilusionado a la parte más entendida de la afición rojiblanca es el colombiano Adrián Ramos, aunque su posible incorporación se podría dilatar en el tiempo más de lo deseado. La baja del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang en el Borussia Dortmund por jugar la Copa de África deja al cafetero como único punta en el conjunto amarillo, que en estos días está concentrado en Marbella aprovechando el parón invernal de la Bundesliga. De la misma ha trascendido que no hay novedades en el capítulo de salidas de jugadores, en la que están Subotic, Nuri Sahin, Park Joo-ho, y el propio Ramos. Según Ruhr Nachrichten, la intención de Borussia es no darle salida al ariete de Santander de Quilichao hasta que Aubameyang no regrese "sano" de la CAN. Además, uno de los jugadores importantes del Dortmund, Marcel Schmelzer, mostró públicamente su apoyo a Ramos. "Es un gran tipo y un buen jugador. Sabemos lo que nos puede dar", recogió la web 90min.com. El problema reside en que, como mínimo, la selección de Gabón no terminaría su participación en el torneo continental hasta el 22 de enero, en el caso de que no superara la fase de grupos. Si lo hiciera, hasta el 28 en el mejor de los casos Aubameyang no regresaría de la CAN, lo que dejaría una posible salida de Adrián Ramos al borde del cierre del mercado.