Y Hernán Menosse puede caer hoy

La remesa de tres fichajes del Granada CF no parará aquí. Para hoy al menos puede caer uno más, el del uruguayo Hernán Menosse, del que su propio entorno dice que "de mañana -por hoy- no deberá pasar".

Menosse sería el colofón para la zaga siempre que se quede Saunier. El jugador, el Granada Club de Fútbol, y el Once Caldas colombiano (al que pertenece el charrúa) continuaron ayer puliendo los términos de un contrato que aún no está firmado, pero del que queda fijar la fórmula mediante la cual, el club rojiblanco pagará parte del traspaso del jugador (nunca la cantidad al completo). La operación no llegaría al medio millón de euros, según pudo saber esta redacción. Las tres partes confían en que hoy quede todo zanjado.

La plantilla que conformará José Luis Oltra ya cuenta con nueve fichajes, a los que hay que sumar Rui Silva y Saunier, jugadores con contrato y con los que el club cuenta para esta temporada. Queda saber la decisión de Adrián Ramos tras hacer la pretemporada con el equipo, y los destinos finales de Carcela-González, que sigue sonando con fuerza para el Olympiakós griego, y de Rene Krhin, que desde que se supo del interés del Montpellier poco más ha trascendido.

Por otro lado, según varias, informaciones, el Granada ha presentado una oferta por el centrocampista del Leganés Alberto Martín, que se encuentra sin equipo después de expirar su contrato con la entidad pepinera. Los rojiblancos no serían el último club tras sus pasos, ya que Lugo, Alcorcón, Cádiz, Rayo Vallecano y Oviedo también han preguntado por él. Precisamente de Asturias llegó el primer revés para el Granada en este mercado, ya que el conjunto carbayón anunció el fichaje de Aarón Ñíguez, mediocentro del Tenerife y pretendido por Manolo Salvador. Otro cerebro que gustaba en Granada era Gonzalo Melero, del Huesca, que ayer renovó con los altoaragoneses hasta el año 2020.

Además, en el mercado, varios nombres más relacionados con el Granada: El delantero del Málaga Charles tiene su destino en Eibar, el serbio Petkovic finalmente ha recalado en el Spartak de Moscú, y en el hipotético regreso de Darwin Machís se ha entrometido el Girona.