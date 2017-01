"Lucas es imprescindible"

Lucas Alcaraz hasta 2018... Y si todo va bien, hasta para más allá. El entrenador granadino se convirtió ayer en la figura deportiva clave del Granada CF, el club de sus amores, que presentó su acuerdo de renovación por una temporada sin pompa ni boato, pero sí con la plana mayor del club arropándole. De hecho, la propiedad esperó a que estuviera presente en la ciudad el presidente y dueño, Jiang Lizhang, para oficializar el anuncio, el cual llevaba gestándose varios meses, según se desveló en la comparecencia.

Jiang Lizhang, ahora también llamado John Jiang, fue el primero en tomar la palabra durante el acto de renovación de Alcaraz hasta el final de la próxima temporada. Dijo que "considera" el "discurso" de ayer y la "decisión" de continuar con Alcaraz como entrenador como "muy importante". "La situación del equipo no es buena. Nos hemos dado cuenta de que Lucas es una parte imprescindible de este Granada", se sinceró Jiang, quien cree que el técnico está "consiguiendo avances en los últimos días". "Por eso", dijo el dueño, "confiamos en él para el éxito de nuestro club. Además estoy seguro que es el entrenador que más nos conviene".

También tuvo palabras de halago el director general del Granada, Sergi Vieta, quien se mostró "contento y feliz" por la renovación de Alcaraz, lo que para el catalán supone "un paso más adelante en el proyecto de John Jiang de darle estabilidad al club". "El equipo deportivo encabezado por Piru llevaba meses barajando la posibilidad de renovarle", desveló el mandatario rojiblanco, para quien Lucas, "más allá de la faceta deportiva, es un autentico granadinista. Es una persona que al ser su tercer periplo en el club, y ser una persona de aquí nos da muchas cosas. No sólo en lo deportivo, sino en la parte más institucional y social, y también en los valores que intentamos implantar". "Es un espejo y una fuente de conocimientos muy grande para nosotros. Nos ayuda a ser mejores, a crecer como personas, institución y equipo", apuntó un Vieta muy sonriente.

"Me siento halagado y honrado", dijo Lucas Alcaraz en su turno de palabra. Agradeció de nuevo al club que pensara en él en octubre "para una situación complicada", y "ahora para un proyecto". "Es algo que transpira confianza y no es fácil en el mundo del fútbol", comentó un Alcaraz para que el que su renovación no le cambia la implicación con el club: "Me siento comprometido, pero igual que si acabara mi contrato dentro de una hora o el próximo 30 de junio. Es por mi código deontológico, mi compromiso con la ciudad y el equipo".

Alcaraz también enmarcó su renovación como una muestra más de "estabilidad" y "confianza a nivel de trabajo" del club con respecto al futuro, pensando igualmente en "la remodelación de la Ciudad Deportiva". Todo esto "va a darle más tiempo al proyecto, a la renovación de la plantilla que se está preparando, y es una muestra de continuidad del presidente", comentó el técnico granadinista.

"Está en nuestra mente sacar el máximo rendimiento a la plantilla y mejorar los resultados. No os quepa la menor duda de que vamos a poner todo y a exigirles a los jugadores", declaró Alcaraz sobre la difícil papeleta de mantener al Granada en Primera, ya que en 17 jornadas el equipo no alcanza aún las dobles figuras en la tabla de puntuación, y tan sólo suma una victoria en todos esos encuentros. Por ello, "tenemos que empezar a ofrecer el rendimiento que nos lleve a conseguir el objetivo", sentenció Alcaraz.

"Cuando firmé aquí podía forzar la situación para acordar un año más en caso de permanencia, pero pensé que era preferible que trabajáramos unos meses juntos para comprobar la sintonía que hay y qué pensamos cada uno de la situación", relató el técnico sobre cómo se coció su continuidad en el Granada.

Una renovación que refuerza la figura de Lucas Alcaraz para "el entorno" y le da "solidez" ante la plantilla "con una medida de este tipo". "Voy a trabajar igual que si me fuera mañana por mi personalidad y sentimiento de pertenencia", se sinceró al final un Alcaraz que tiene sus "cinco sentidos" puestos "en conseguir el objetivo".