Mismo dibujo, otro equipo

Si hubo un jugador que se vio perjudicado con la llegada al equipo de Adrián Ramos, la principal incorporación invernal del Granada, ese fue Artem Kravets. El máximo goleador rojiblanco durante prácticamente todo el curso desapareció del once titular en cuanto el colombiano aterrizó en el equipo y su participación en los dos encuentros disputados por los de Lucas desde entonces se vio reducida a minutos residuales, lo que no quita que en lo poco que actuó contra el Villarreal llevara él solo más peligro sobre el marco de Asenjo que casi todos sus compañeros juntos en todo el tiempo de partido anterior. Sin embargo, y contra pronóstico, Lucas Alcaraz recuperó a Kravets para la titularidad en Ipurua. Cuando parecía que la entrada de David Lombán por el lesionado Matthieu Saunier en el trío de centrales iba a ser la única novedad en el once inicial respecto al que se impuso el pasado lunes al Las Palmas, la alineación deparó la salida de inicio del espigado atacante en lugar Carcela-González. La talla y el buen juego aéreo del ucraniano, aspecto muy valorable en un choque presumiblemente con poco balón por el piso, unido a que el estado de forma del marroquí no es el más idóneo, fue seguramente lo que llevó a Alcaraz a apostar por esta novedad.

tercero seguido

Una vez confirmado que el técnico seguía jugando por tercer encuentro consecutivo con la zaga de tres centrales y dos carrileros, con Isaac Cuenca otra vez en la izquierda, la gran duda a resolver era cómo iban a quedar colocados los tres jugadores de arriba: Aly Mallé, Adrián Ramos y el propio Kravets, custodiados como ante Las Palmas por Uche y Andreas Pereira en el doble pivote. Alcaraz optó por no tocar el sistema 1-5-4-1 de comparecencias pasadas y lo que hizo fue volcar a Kravets, pese a ser un punta nato, a la banda izquierda.

subidas de foulquier

La idea era que esa fuese su posición de partida pero que la dejase siempre que pudiese para aprovechar las subidas de Foulquier, que fueron varias en la primera parte, aunque el 1-0 con el absurdo penalti de Ingason empezó a desmoronar el castillo.

cambio de idea

La zaga de cinco se convirtió en defensa de cuatro al inicio del segundo tiempo, con la entrada de Wakaso por el propio Foulquier. Sin embargo, Alcaraz no mutó al esperado 1-4-4-2 al tener dos delanteros en el campo, sino que mantuvo todo el choque a Kravets en banda y dispuso al plantel en un 1-4-1-4-1, siendo la brújula Sergi Samper tras entrar poco después por Andreas Pereira. Los laterales, Isaac Cuenca y Gastón Silva, no tuvieron ninguna profundidad en el segundo tiempo y, pese a ser difícil, el equipo estuvo aún peor que en el primer tiempo.