Vieta dice que buscan a un jugador por línea

Sergi Vieta, director general del Granada CF, ejerció ayer de anfitrión en una cena de hermanamiento entre los rojiblancos y el Chongqing Lifan, club chino también propiedad de Jiang Lizhang y que hasta el próximo 26 de enero está de pretemporada en la ciudad. Antes de ello atendió a los medios de comunicación y refrendó que la idea del club es traer "un jugador por línea" y que antes del partido frente a Osasuna "va a ser muy difícil incorporar a nadie".

"Perfectamente uno por línea", dijo Vieta sobre las intenciones del club en este mercado. "La idea es que venga un portero, si al final lo necesitamos; un central, un mediocentro más defensivo, un lateral derecho y buscar un extremo o un delantero", añadió.

El dirigente catalán aclaró que la intención de reforzar al equipo mediante el Chonqing Lifan "no es sortear ningún control económico", es "aprovechar que tenemos un hermano". Asimismo advirtió que en "China también hay restricciones para fichar", y que están buscando "otros mecanismos para mejorar al equipo de cara a la salvación", ya que la participación del club chino en posibles cesiones podría "no darse".

"Aunque llegue antes del domingo no va a jugar", dijo Vieta sobre si para contra Osasuna ya habrá caras nuevas en el equipo, y añadió que "el jugador necesita un tiempo de adaptación, ha de conocer al equipo, y va a ser muy difícil incorporar a nadie de cara al partido del domingo". Sin embargo, no descartó del todo que se produzca: "Puede llegar algún jugador".

Sobre Adrián Ramos comentó que "es un jugador que interesa" y que "se está hablando con él, pero que venga o no, no lo sabemos. Si viene, bien, pero estamos trabajando en otras vías por si no puede". También se refirió a Success, del que dijo que "es un jugador fantástico que estaríamos encantados de que viniera, pero se ha declarado intransferible por el Watford. Por mucho que queramos, la puerta está cerrada y no va a venir". De la cuerda del club inglés también se trabaja en Doucouré: "Puede ser una opción, pero a día de hoy el Watford no quiere cederlo o venderlo. Vamos a esperar a ver cómo avanza el mercado porque puede ser una opción a final de mes. Pero nosotros trabajamos en otros jugadores. Si en esa fecha tenemos esa posición cubierta, no vendrá".

Por último, explicó el objeto de la cena de anoche: "Nuestra propiedad es un grupo chino, llamado Dangdai Group, y hay una empresa llamada DDMC que gestiona todo lo que son clubes de fútbol, derechos deportivos, y temas de ocio y entretenimiento. Organizamos esta cena de hermandad aprovechando que están de pretemporada. Tenemos a nuestro propietario y a los vicepresidentes globales de DDMC. El objetivo es comprar diferentes clubes a nivel siguiendo los pasos del City Group, la familia Pozzo y Red Bull, con el propósito de aprovechar las máximas sinergias, no sólo a nivel de gestión si no de posibles jugadores, conocimiento de mercado, así como la red de fútbol asociado a agencias, jugadores, medios de comunicación para subir el valor del Chonqing y el Granada".