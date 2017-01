"No estuvimos a la altura"

Un Lucas Alcaraz que "no" puede "sacar elementos positivos" del partido de ayer contra el Madrid lamentó que sus jugadores no pudieran poner en práctica lo entrenado durante la semana, algo que achacó no sólo a que el marcador se complicara de inicio si no a la falta de "acierto y decisión" para llevarlas cabo.

El técnico achacó el resultado a que "veníamos con el potencial bastante mermado", y luego a que "la diferencia que hay entre los dos equipos es bastante grande y nosotros no la hemos minimizado". "Las cosas que teníamos previstas las hemos intentado hacer pero nos ha faltado, no sé, acierto o decisión", puntualizó.

"Nos tiene que servir para tener más determinación en las cosas que hacemos", trató de sacar como conclusión Lucas, quien también se refirió a que ante Osasuna "también es difícil porque no puedes fallar y el resultado tiene aún más trascendencia. Por tanto, la determinación y el acierto tenemos que buscarlos como sea", comentó.

"No creo que haya sido tema de no morder. Cuando el rival es superior a ti y se manifiesta tan pronto generas sensación de impotencia", relató Alcaraz, para quien "en Primera División se trata de más cosas y más importantes que no hemos hecho, no sólo morder". "Ha podido ser por la entidad del rival o porque no hemos estado a la altura", aseguró Lucas.

El técnico también se quejó de la pregunta de un periodista que le cuestionó por la debilidad mostrada por el Granada: "Jugamos casi con lo que teníamos. Esta rueda de prensa es muy típica. Hemos elegido un modelo de Liga en el que un equipo tiene diez veces más presupuesto que tú y me dices que si me preocupa la fragilidad. Me preocupará si la veo el domingo que viene. Quiero competir, quiero ganar, quiero hacer muchas cosas, pero entiendo que si no las hago, la diferencia con el rival es grande. Hoy -por ayer- el arranque del partido nos ha penalizado muchísimo".

Alcaraz reveló que al descanso apeló a sus jugadores a afrontarlo "como si fuera 0-0" porque "la trascendencia de los resultados con respecto a nuestra gente" no es la misma. También dijo que "no tiene por qué" afectar la derrota para el duelo ante Osasuna: "Es un partido distinto, en el que vamos a tener otro tipo de dificultades. No podemos tomar como referencia el partido de hoy -por ayer-. Otras veces he venido aquí, nos han metido cuatro o cinco y el siguiente lo hemos ganado"

"No se pueden sacar detalles positivos. Tenemos que recuperar a mucha gente, aprender de los errores cometidos, hablar poco y trabajar lo máximo y sacar el partido adelante", finalizó Alcaraz.