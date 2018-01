"A día de hoy hay más cosas positivas que negativas"

-¿Cómo valora la primera vuelta de su equipo?

-Es un equipo que tiene una obligación, marcada por nosotros mismos y por el entorno desde el principio, y eso siempre añade un poco de presión. El equipo tuvo un inicio no como esperábamos, pero poco a poco fuimos creciendo y mejorando en la competición, y en el tramo final de la primera vuelta nos han faltado números fuera de casa. Pero en victorias, porque si analizas, esto es como se quiera ver. Hemos perdido cuatro partidos de once. En siete partidos de fuera hemos puntuado, lo que pasa es que en alguno de los cinco empates hemos merecido más. También en alguno hemos merecido menos, y en algunas de las derrotas hemos merecido más, como la de Cádiz. Al final, los números de fuera no son buenos y ensucian un poco lo que creo que es una temporada en la que el equipo transmite buenas sensaciones, compite casi siempre, la gente está orgullosa. Pero estamos a medias del objetivo, todos aspiramos a más. Hay que ser críticos, no caer en la autocomplacencia y saber que tenemos que mejorar la primera vuelta para lograr el objetivo. Estoy contento con lo que veo. Estoy convencido de que el equipo va a mejorar.

-¿El sexto puesto que ahora ocupa el equipo es el que esperaba a principio de temporada?

-Estas preguntas son preguntas trampa. Digas lo que digas estás enganchado. Yo esperaba ser primero, ¿pero podríamos estar peor? Podríamos estarlo. Todo es con el cristal con el que se quiera mirar. Os animo a que os pongáis en situación del que está aquí, de lo que es el club, el objetivo, y de cómo se puede sumar. Porque luego, cuando lo consigamos, que lo vamos a conseguir, sí que os subiréis todos al carro, pero en el trayecto no estáis subidos al carro. Hay muchas maneras de enfocar las cosas. ¿El sexto puesto es una buena posición? Según cómo lo queramos ver. Estamos dentro del objetivo. ¿Podemos estar mejor? Sí. ¿Querríamos estar mejor? Sí. ¿Podríamos estar peor? Sí. ¿Queremos estar peor? No. Es el que es. No hay más. Hay que mejorar para lograr el objetivo y las notas se hacen al final. Lo veo así.

-¿Tiene la percepción de que sus equipos mejoran en las segundas vueltas?

-Creo que cualquier equipo que tiene paciencia y en el que se le da continuidad a un trabajo, aunque solo sea por los automatismos, por la repetición, por la reiteración, probablemente es más fácil asentar el modelo con tiempo y tranquilidad. Evidentemente, si los resultados acompañan es más fácil. Pero creo que cualquier entrenador, cuanto más tiempo perdura en el cargo, probablemente, teniendo una base de jugadores que ya conocen cómo esa forma de jugar como vamos a tener nosotros, lo normal es que mejoremos. Pero eso piensan todos los equipos de la categoría y todos están convencidos de que su trabajo es el correcto. Tenemos ahora cinco partidos para mejorar lo que hicimos en la primera vuelta, y aunque no los mejoremos seguiré convencido de que este equipo tiene mimbres para lograr el objetivo.

-¿Por qué esa diferencia entre jugar fuera y jugar en casa?

-¿Vosotros pensáis que el planteamiento cambia? Generalmente el primero, que es el Huesca, tiene mejores números en casa. El Cádiz es el que puede estar así, así, pero el 95% de los equipos tenemos mejores cifras en casa que fuera. Me hace gracia cuando me dicen que hay que salir con más ambición, es que hay que ir a por el partido... Vale, dime cómo, qué se ha de hacer. No es una cuestión de mensaje, de trabajo, o de planteamiento. Es una cuestión de que el rival también juega. ¿Por qué somos buenos en casa? Porque, aparte de ser buenos, la afición nos hace mejores. Todo suma. En cada partido tengo mis causas. Si hubiera solo una, ¿no le habríamos buscado remedio ya? Si en Cádiz o Vallecas hubiéramos al menos empatado, estaríamos en una situación más holgada en la clasificación y lo veríamos todo diferente. En 7 de los 11 partidos hemos puntuado, lo que pasa es que si algunos empates los hubiéramos convertido en victoria estaríamos mejor clasificatoriamente. Yo sigo igual de tranquilo con el equipo. Estoy convencido de que un momento el equipo va a hacer 'clic' y nos vamos a meter en esa dinámica de ganar más.

-El equipo defiende bien, pero no se para esa media de encajar un gol por partido.

-Yo quiero ser el máximo goleador, el que más partidos gana, batir el récord de puntos de la categoría que, por cierto, estaba yo en el equipo que lo batió. Estamos en unos números que son los que son. Cuando hablamos de mejorar, tenemos que hacerlo en todo. Pero nos tienen que hacer goles. Somos el segundo máximo goleador, ¿alguna virtud tendremos, no? No todos los números son negativos ni las cosas están mal hechas. Estamos en unos números encajados creo que relativamente aceptables. O más que aceptables. Mejoramos todos los números del anterior ascenso. Vamos a generar ilusión en la gente. Tengo la percepción de que aquí se hace hincapié en lo malo. Vamos a hacer hincapié en lo bueno, y de soslayo comentar lo negativo. En la calle me dan las gracias por haber cambiado la mentalidad del equipo, porque compite, porque está implicado. Les digo que les den las gracias a los jugadores porque tienen este carácter.

-¿Para subir qué es más importante, marcar goles o que no se los metan?

-No lo sé. En el fútbol no hay verdades absolutas. Lo normal es que el equipo que logra objetivos, primero tiene que tener equilibrio. Tiene que ganar mucho. ¿Cómo? ¿Marcando un gol más que el rival o encajando uno menos? Habitualmente es más fácil ser efectivo y ganador. Si tu no encajas ya tienes un punto que te regala la Federación. Por lo tanto, con una que aciertes te puedes llevar los tres. Si encajas ya tienes que hacer dos para poder ganar. Sin embargo, en los dos equipos donde he estado y hemos ascendido, ninguno ha sido el menos goleado. En el Tenerife defendíamos regular pero marcábamos muchísimo, y en el Deportivo me pasó tres cuartos de lo mismo. Lo ideal es tener equilibrio, ser eficiente y ganar. Es más fácil ganar a través de tener la portería a cero que tener que marcar siempre dos goles para ganar el partido.

-¿Charlie Dean, Licá e Iriondo deben buscarse salida?

-Es evidente que estos tres futbolistas han tenido gente delante en mi concepto futbolístico. Ellos han aportado, aunque hayan jugado menos, en los entrenamientos han demostrado nivel. Entendería que salieran por buscar minutos, pero no porque molesten. Al contrario. Son uno más.

-Da la sensación de que a Puertas se le han dado oportunidades. ¿Por qué no ha terminado de estar bien?

-No estoy en la cabeza de Antonio. Siempre le defiendo públicamente porque es muy bueno, y porque aparte es un chaval excepcional. A lo mejor no ha tenido continuidad o confianza, que la debe tener cada uno, no se la da el entrenador. Antonio ha tenido partidos de inicio, partidos en los que ha jugado muchos minutos... No sé si ha sido la presión por querer demostrar. No lo sé. Creo que tampoco ha estado desastroso, pero le veo entrenar y luego competir y muchas veces no se corresponde. Él tiene condiciones y siempre esperas que pueda aportar. Pero también depende del propio jugador.

-¿Le ha dado muchos dolores de cabeza no tener extremos puros?

-Cada semana me da mucho dolor de cabeza hacer una alineación en este equipo y elegir una convocatoria. Siempre me planteo si puedo cambiar algo, si hago bien en dejarme siempre a los mismos... Tengo la percepción de que soy injusto con el que se queda fuera. El equipo está compensado y es competitivo. Es susceptible de mejora como todas las plantillas y en cualquier demarcación, pero estoy convencido de que con lo que hay de puede competir. Que luego viene alguien más, pues bienvenido, y si sale es porque las circunstancias han llevado a eso. No me caliento la cabeza porque me falte una demarcación o un estilo.

-Alguna vez ha jugado Joselu en banda, pero quien realmente sorprendió fue Espinosa.

-Joselu es punta o segunda punta. En banda ha jugado en el Lugo, incluso en el Recreativo. Cuando lo pones ahí es en los finales de los partidos, en lo que buscas tener en el campo es gente con gol, que te pueda llegar. En Reus le puse ahí de inicio porque quería que apretara, que hiciera diagonales, que jugara cerca del delantero que fue Adrián. Respeto que haya gente que no le guste en esa posición. No soy yo el entrenador que ha puesto a Joselu en banda. ¿Espinosa? No ha sido José Luis Oltra quien lo ha puesto en banda. En el Barça, en el Villarreal, en el Elche, casi ha jugado más en esa posición que en la mediapunta, que para eso le firmamos. Por las circunstancias de los partidos entiendo que son momentos para hacerlo. No descarto hacerlo otra vez en el futuro. Pero son posiciones que los jugadores pueden hacer. Todavía no he puesto a Darwin de delantero. Él vino a España como delantero. El día que lo ponga, si es que lo pongo, si ganamos dirán que soy un fenómeno. Pero si sale mal el partido me van a matar. Son los partidos los que hacen que piense que de esa forma podemos lograr la victoria.

-¿Ve implicado al cien por cien con el proyecto a Adrián Ramos?

-Totalmente, y sin ninguna duda. Es cierto que a él se le juntan en verano una serie de aspectos. El principal es que no hace pretemporada porque tiene la mala suerte de un problema que le impide trabajar en veinte días, y aunque parezca que no, la pretemporada es importante para coger el nivel físico; y se le junta que en algunos momentos tiene la cabeza con dudas por lo vivido el año pasado. Cuando ha visto que este año no tiene nada que ver con el anterior, que el tipo de trabajo y la implicación de todo el mundo, él es uno más para sumar. Cuando estaba empezando a ponerse bien tiene la rotura en el cuádriceps que le tira un mes, mes y medio de estar parado. Por eso no ha tenido continuidad. Ahora estamos haciendo un trabajo específico con él. Pronto va a estar en el equipo. Con sus condiciones, nos puede dar mucho.

-Kunde y Sergio Peña. Tiene a dos joyas en la plantilla.

-Yo tengo 25 joyas. Son buenos futbolistas. Tienen muchos aspectos a mejorar, precisamente por la juventud. La ilusión y las ganas te dan muchas cosas. Uno es patrimonio del club y el otro es una cesión, pero los dos son del equipo a los que les intento sacar el máximo partido. Jugarán y dejarán de jugar en función de lo que se ganen en cada semana, como a todos los futbolistas.

-¿Cómo es eso de trabajar en un club en el que el presidente vive en Shanghai? ¿Es igual o diferente a otros clubes en los que ha estado?

-John, estando fuera, creo que está más presente que otros presidentes que he podido tener en la misma ciudad del club. John cuida mucho a su club, está muy pendiente, está muy atento a todo lo que sucede... Además, sabe delegar y rodearse de gente importante. Creo que ha estructurado el club cuando detectó que el funcionamiento del año pasado no era el adecuado, y ha cambiado muchas cosas. Desde que estoy aquí estoy encantado porque creo que es un club modélico, buenísimo para trabajar y estoy 'satisfechísimo'. Con John, cuando viene es muy cercano. Viene menos de lo que querría.

-¿De qué ha disfrutado más en esta primera vuelta en el banquillo rojiblanco?

-Disfruto mucho del día a día, de ver el compromiso de los futbolistas, pero disfruto cada vez que juego de local. La afición del Granada es su mayor activo. Tiene pasión, vive el fútbol, apoya, y en su gran mayoría es agradecida, comprensiva, y tiene ganas de que todo vaya bien. Lo que más he disfrutado está por llegar.

-¿De qué partido tiene la espina clavada, y cuál es el mejor?

-No sabría decir. Cuando ganas siempre crees que has merecido ganar y cuando pierdes siempre te ha parecido que podías haber hecho más. Intento ser bastante objetivo. Los dos únicos partidos en los que creo que el rival nos ha superado fue la segunda parte de Zaragoza y el partido de Valladolid. En el resto hemos estado metidos. El que más, porque creo que tres puntos más ahora nos vendrían bien, fue el de Sevilla Atlético por lo inesperado, pero no le puedo reprochar al equipo que no compitiera. Aquello no fue por dejadez, relajación ni falta de intensidad. Fueron circunstancias del juego. Luego hemos hecho fases buenas, pero partidos clavados, clavados, para los entrenadores no existen, porque aunque hayamos ganado, siempre cuando lo vuelvo a ver veo los defectos. Pero de puertas adentro, porque hacia afuera trato de defender las cosas positivas porque, a día de hoy, hay más cosas positivas que negativas.