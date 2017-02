"Tenemos que pedir disculpas a la afición"

El entrenador del Granada CF, Lucas Alcaraz, indicó durante la corta rueda de prensa que ofreció en el Estadio de Ipurua tras el encuentro que tienen que "pedir disculpas a la afición" rojiblanca por el encuentro firmado por su equipo, del que señaló que no había tenido "un día bueno".

"Es difícil hacer una valoración del partido. Se puede hablar del penalti, que no se debe pitar, pero después de ver el desarrollo del partido, de comprobar que hemos perdido todos los duelos, decir que no ha sido un día bueno y pedir disculpas a la afición, tenemos que estar totalmente jodidos", dijo el técnico.

Alcaraz reconoció que habían puesto "muchas ilusiones" en el choque porque "se habían dado los resultados, por el partido que veníamos de hacer y porque había renacido la ilusión, que hay que recuperar ahora", pero que "ni por el resultado ni por la imagen merecimos nada. Decir otra cosa sería engañarnos a nosotros mismos", añadió.

El técnico cree que lo que ocurrió sobre el verde de Ipurua, la clara superioridad del Eibar, "no fue un problema de interpretación del partido", aclarando que "en los partidos en Ipurua, el ochenta por ciento es ganar los duelos individuales, las disputas, los rechaces, ser efectivos en esos duelos, dominar bien las áreas, y en eso no hemos dominado al rival. Nos han ganado siempre. Aquí no son partidos tácticos, son duelos individuales, de presión, donde la disputa es fundamental", concluyó.