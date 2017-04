'Desgranando ciencia' llega en su cuarta edición a la cárcel y al cine

La cuarta edición de Desgranando Ciencia, un evento organizado por la asociación sin ánimo de lucro Hablando de Ciencia en colaboración con Universidad de Granada y la empresa Laniakea Management & Communication. Este año cuenta con dos eventos muy especiales. El primero, #DC4street del 17 al 27 de abril, con actividades en la cárcel de Albolote, el centro de inserción social de Granada, paseos por la ciudad, cineforum científico y cata científica de cerveza en el bar Papaupa. Los días 15 y 16 de Diciembre, #DC4 tendrán lugar en el Parque de las Ciencias una serie de charlas cortas, talleres, espectáculos, presentaciones de libros, programa para niños y dos concursos.

En esta 4ª edición, el evento se parte en dos acciones. La primera del 17 al 27 de abril con un completo programa de charlas en la cárcel y CIS Granada, paseos matemático y de naturaleza por la ciudad, cineforum científico con las películas Gattaca y Ex machina y una magnífica cata científica de cervezas morenas en el bar Papaupa. Todas las actividades son gratuitas (a excepción de la cata científica que tiene un precio de 15 euros), aunque requieren inscripción previa en http://granada.hablandodeciencia.com/contacto/.

Una de las principales novedades de este año es la realización de charlas y talleres científicos en los centros penitenciarios de Albolote y el Centro de Inserción Social de Granada. La asociación Hablando de Ciencia en colaboración con la asociación Pides lleva así la divulgación científica a los rincones donde normalmente no suele llegar. La ciencia que no se divulga, no es ciencia.