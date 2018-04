Una Feria del Libro marcada por la ciencia y el feminismo

El director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Antxon Alberdi, ya anticipó en su pregón lo que iba a pasar en esta Feria del Libro. El físico donostiarra hizo hincapié en el hermanamiento entre ciencia y cultura: "Es compatible y caminan en la misma dirección". Y así fue durante la edición número 37 de la cita literaria, donde ciencia y feminismo suscitaron gran interés entre el público. El Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimental del Zaidín conquistaron a los granadinos con sus encuentros en la Carpa de la Ciencia. Los títulos en contra de la violencia machista, como el poemario colectivo Granada no se calla (Esdrújula Ediciones), los libros de divulgación de Nuria Varela -Feminismo para principiantes, Cansadas- y el debut literario de Leticia Dolera Morder la manzana, también fueron los protagonistas en una feria caracterizada por el buen tiempo -a excepción de cuatro gotas y la rasca de ayer-.

A pesar de que los pronósticos meteorológicos de lluvia no se cumplieron, libreras como Marian Recuerda, señaló ayer que ha vendido "menos" que la edición pasada. "He visto más paseantes, que personas interesadas en comprar libros, y de la gente que se acercaba, he percibido más variedad de orígenes, es decir, gente de otras latitudes que vive aquí y que este año ha participado más que otros años", recalcó la dueña de Ubú Libros.

¿No ha habido un Patria de Fernando Aramburu este año? Recuerda contestó que no, pero se alegra porque le agobia "mucho" que sólo le pidan un solo libro. "Eso quiere decir que la gente está influenciada por las modas", reflexionó. Entre los libros más vendidos, la dueña de Ubú destacó Solenoide de Mircea Cartarescu -el autor visitó Granada con ese título hace medio año-, A sangre y fuego de Manuel Chaves Nogales y Tres periodistas en la revolución de Asturias. Sin olvidar Quemar las naves de Angela Carter, una serie de cuentos populares interpretados desde el feminismo; novelas y ensayos de la autora feminista Ursula K. Le Guin; y los nuevos libros de autoras granadinas como Trinidad Gan y Carmen Canet, El tiempo es un león de montaña y Luciérnagas respectivamente. "Me han pedido también muchos libros de poetas mujeres del siglo XX", precisó.

La dueña de Ubú reconoció que "los libreros deberían implicarse más en las actividades, aunque estamos muy liados, porque es importante que la gente conozca lo que tenemos en las casetas". Para ello, Recuerda propone una Carpa de la Literatura, al estilo de la de la Ciencia, donde impartan conferencias sin objetivo de venta, con profesores, filólogos y expertos en diferentes campos de la literatura. "Puede ser complementaria a las presentaciones de libros. Es necesario hacer cosas así para que la gente pierde el miedo a la literatura, a los ensayos, y les deje de dar pudor no conocer a tal o cual autor o género", explicó.

Para algunas libreras como Lucía González Chapi, dueña de Ovni Bazar Bizarro, esta edición ha sido la primera. "Estoy súper contenta. El tiempo ha acompañado, y tener una caseta aquí te da cierta categoría. Parece como que subes de nivel. La visibilidad, el impacto, dará sus frutos en unos meses cuando la gente venga a mi tienda, espero", declaró.

Chapi ha vendido muchos títulos feministas como Idiotizadas de Moderna de Pueblo, un cómic con cuentos de hadas empoderhadas; y El arte de querer de Flavita Banana, la ilustradora que se ríe de los príncipes azules; y libros de corte underground como Al final siempre ganan los monstruos, la primera novela del dibujante granadino Juarma publicada bajo el sello Camping Motel; El libro de la serpiente de Alan Moore; Aquí dentro de Ana Müshell; Historia inventada del punk de Jorge B. Ortiz y Juarma; y Avery Jones de Francisco Baena, director del Centro Guerrero. "Muchos de los autores que tengo en la caseta son amigos míos, y los vendo con gusto porque son personas con talento, y se que esto es un empujón para que sigan escribiendo", contó entusiasmada.

Carmen Pérez, empleada de Picasso Libros, reconoció que las ventas han ido "bastante bien, sobre todo en el segundo fin de semana de la feria porque la gente estaba más animada". En cuanto a temáticas o estilos, Pérez declaró que el público "ha picoteado más", pero sin duda "la gran triunfadora de esta feria ha sido María Dueñas y su nuevo libro, Las hijas del Capitán". Junto a la escritora puertollanera, autores granadinos como Jesús Lens y Ángeles Mora han triunfado en la caseta de Picasso con sus libros, Ríos de celuloide y -la antología- Érase un chico que no tuvo gato respectivamente.

Pérez también destacó lo bien que ha funcionado esta edición el programa Cultura por Libros, con el que el usuario puede hacerse con entradas de eventos si adquiere un libro con un precio igual o superior a 12 euros, y las presentaciones de libros como el de Zahara o Santi Balmes. "La gente vino en tromba a verlos y eso da vidilla a la feria", recalcó.

Los organizadores de la Feria del Libro declararon sentirse "muy contentos": "La sensación de satisfacción es enorme, hemos hecho nuestro trabajo". La cita literaria, que prevé unas cifras de ventas "similares" a las del año pasado, destacó la Carpa de la Ciencia, el área infantil y "el empuje" del Tres Festival. Voces del Mediterráneo. "La unión hace la fuerza", declararon en referencia a la cita literaria internacional a la que han ido autores y traductores de referencia como Alessandro Baricco, Günter Wallraff, Alicia Giménez Bartlett, Antonio Lozano, Malika Embarek y Ana María Bejarano.

Más de 2.000 personas asistieron a las diferentes propuestas quedesarrolló la segunda edición del Tres Festival, que echó el cierre el pasado sábado en el Centro Lorca. Las sesiones con más éxito de público fueron las protagonizadas por Tahar Ben Jelloun, Mathias Enard, Alessandro Baricco y Abdelá Taia, además del recital poético con Luis García Montero, Ioana Gruia y Adam Fethi con música de Soleá Morente y J.J. Machuca al piano, aunque se ha registrado un "magnífico aforo" en general, según destacron desde la Fundación Tres Culturas.

De igual modo, se contabilizaron un considerable número de asistentes en las actividades paralelas de este festival; en concreto, tres sesiones de cine en la Fundación Euroárabe, el concierto de Sophia Charaï el pasado miércoles, y la inauguración de la exposición Miradas paralelas. Irán-España: fotógrafas en el espejo, que permanecerá en el Centro Federico García Lorca hasta el 27 de mayo.