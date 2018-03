La ganadora de dos Grammy Cécile McLorin abrirá el Festival Jazz en la Costa

Alabada por la crítica y la prensa internacional, Cécile McLorin Salvant (Miami, 1989) es la gran revelación del jazz actual. Ninguna vocalista del panorama jazzístico internacional ha obtenido más premios y honores en tan poco tiempo. Su carrera ha sido meteórica: mejor cantante de Jazz, según la mítica revista musical Down Beat, y dos merecidos y prestigiosos premios Grammy al Mejor Álbum de Jazz Vocal: en 2015 por For One to Love y en 2017 por Dreams & Daggers. En los 60 años de historia de estos premios ningún músico había logrado semejante hazaña.

Hija de padre haitiano y de madre francesa, Cécile McLorin Salvant nació y se crió en Miami, Florida. En 2007 se trasladó a Aix-en-Provence, Francia, para estudiar Derecho y voz clásica y barroca en el Conservatorio Darius Milhaud. Con el profesor Jean François Bonnel empezó a conocer mejor el jazz y le gustó tanto que formó su primera banda. En 2009, después de varios conciertos en París, grabó su primer trabajo Cecile junto a The Jean François Bonnel Paris Quintet. Un año después, ganó el Premio Internacional de Jazz Vocal Thelonious Monk, que incluía un contrato con el sello discográfico Mark Avenue Records.

En 2013 lanzó su segundo álbum WomanChild, que fue nominado para un Premio Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Vocal (Best Jazz Vocal Album). En 2015, Salvant publicó su segundo álbum con Mark Avenue Records titulado For One to Love, con el que ganó finalmente dicho Grammy. En 2017 volvió a repetir galardón en esta misma categoría con su último álbum Dreams & Dagger, que presentará el próximo 17 de julio en la localidad granadina de Almuñécar.

A lo largo del próximo mes de abril la oficina técnica JazzGranada dará a conocer la programación completa de esta 31 edición de Jazz en la Costa. Festival Internacional de Almuñécar, organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento sexitano, que se celebrará del 17 al 22 de julio en el Parque de El Majuelo.