Granada Noir se rinde a la mujer superheroína en su tercera edición

"Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción", enfatizó una y otra vez Virginia Woolf en su célebre ensayo A room of one's own. Granada Noir convierte a este tipo de fémina, una superheroína como lo fue Woolf en su día, en protagonista gracias a uno de sus proyectos centrales: Hnegra. La tercera edición del festival dedicado al género negro centra su programa en este proyecto del escritor Fernando Marías, en el que participan 22 escritoras y 22 ilustradores que han dado vida a un libro de relatos donde la mujer adopta el papel que se le ha negado durante mucho tiempo en las novelas y películas clásicas de género negro.

A las 22 autoras se les pidió que escribieran un relato breve de atmósfera negra protagonizado por una mujer, que puede ser heroína o villana; la única condición era que su protagonista no fuera representante de la ley con placa y pistola. Posteriormente, se convocó a la veintena de ilustradores para que adaptaran los relatos. Todo este material generará una exposición paralela con los originales de los ilustradores junto a los relatos, editados en sendos ebooks a la vista del público. A su alrededor habrá mesas redondas de las autoras y los ilustradores, talleres y proyecciones cinematográficas, entre otras iniciativas.

El primer fin de semana de Granada Noir, que se inaugurará el viernes 29 de septiembre y culminará el 20 de octubre con la presencia del maestro Petros Márkaris en el Centro Lorca, estará dedicado a este proyecto y está prevista la presencia de autoras como Nieves Abarca, Berna González Harbour, Marta Robles y Empar Fernández; la cineasta Mabel Lozano e ilustradores como los Premios Nacional de Cómic Javier Olivares, Elena Odriozola o Paco Roca, además de Joaquín Pertierra y Santiago Sequeiros. La muestra con los originales de Hnegra se hará en el Centro de Exposiciones de CajaGranada en Puerta Real y, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Granada, las charlas y mesas redondas entre autoras e ilustradores se desarrollarán el Cuarto Real de Santo Domingo.

Varias actividades del festival "se celebrarán en bares y restaurantes de Granada con los ya tradicionales Encuentros Especiales con autores, a lo que se sumarán menús tematizados", destacó el director de Granada Noir, Jesús Lens. El Teatro CajaGranada acogerá además la entrega del III Premio Granada Noir al guionista, escritor y director Agustín Díaz Yanes, mientras AulaCine CajaGranada y Granada Noir dedicarán un ciclo especial a las mujeres como heroínas del celuloide.

De nuevo, el Palacio de los Condes de Gabia será otro de los espacios protagonistas al acoger un coloquio dedicado a la figura de García Lorca como personaje de ficción con los escritores Fernando Marías y Alejandro Pedregosa; y los autores de cómics tan reconocidos como La araña del olvido y Los Caballeros de la Orden de Toledo Enrique Bonet y Juanfran Cabrera. El festival también llevará algunas actividades a la Alhambra, a la Torre de la Justicia, y a la Casa de los Tiros.