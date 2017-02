Marcon: "Es un error cancelar la representación de 'Così fan tutte"

Una buena noticia y una mala. El mismo día en el que se conoce que Pablo Heras-Casado asumirá la dirección del Festival de Música y Danza, Granada ve como uno de los grandes proyectos surgidos en los últimos años se encuentra con su primera china en el zapato al poco de nacer. La representación semiscénica de la ópera Così fan tutte se cae definitivamente de la programación del Festival de Música y Danza, una ambiciosa apuesta de la OCG que estaba asociada al I Concurso Internacional de Ópera Mozart que se celebró el pasado mes de septiembre y en el que participaron más de 100 artistas atraídos por el gran premio final: la representación de la obra en el Palacio de Carlos V en el marco del Festival de Música y Danza. Andrea Marcon, el director artístico de la OCG, lamenta que el proyecto no cristalice en esa edición, aunque avanza que no tira la toalla y que el Concurso de Ópera tendrá una segunda edición. "Granada es una capital cultural de primer orden, es un error cancelar este proyecto sin hablar conmigo ni con los ganadores del certamen porque muchos de nosotros habíamos reservado esta fecha para actuar en Granada desechando otros proyectos", afirma el director italiano.

Según ha podido saber este periódico, no se firmó un contrato de colaboración entre ambas instituciones en relación al Concurso de Ópera, aunque existía un pacto entre caballeros para que se representará en el Carlos V. El Festival ofreció cambiar este programa por un concierto de arias, ya que el montaje escénico no cuadraba con las cuentas de la presente edición. Otra razón aducida por el Festival es que la ópera se iba a interpretar en el programa de la OCG en el Auditorio Manuel de Falla, lo que podría restar espectadores a la cita en el Carlos V. De momento, el Così fan tutte de Mozart estará ausente del Festival, que este lunes celebra una reunión del Consejo Rector en el que se debe aprobar la programación para la próxima edición de 2017, la última que contará con la dirección de Diego Martínez. Marcon tampoco se replantea su presencia en Granada y asegura que sigue siendo un "enamorado" de la ciudad y de su orquesta.

De hecho, recientemente firmó su renovación como director titular de la OCG por un periodo de cuatro años. "Granada no se puede permitir estas cosas, yo tengo la fortuna de que no hablo por mi interés personal, pero no es justo para esta ciudad que se cancele este proyecto de esta manera", continúa el director.

La ambición con la que nació el Concurso de Ópera se pla mó en el jurado, integrado por auténticos pesos pesados del panorama musical internacional como Giancarlo Andretta (director principal invitado de la OCG), Bernard Foccroulle (director general del Festival d'Aix-en-Provence), Renaud Loranger (productor de Deutsche Grammophon-Universal Music), Leticia Martín Ruiz (adjunta a la dirección artística del Gran Teatro del Liceo), Joan Matabosch (director artístico del Teatro Real de Madrid) o Antonio Moral (director del Centro Nacional de Difusión Musical).