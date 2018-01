La futuro de las orquestas y la crisis de la OCG, a debate en el Parlamento andaluz

De nuevo las orquestas andaluzas saltan al plano político y abandonan momentáneamente su nido natural en la cultura. Ayer la parlamentaria andaluza por el PP de Málaga, Esperanza Oña, criticó que la Junta de Andalucía "beneficia en su presupuesto de 2018 a una orquesta andaluza por encima del resto, lo que genera un importante agravio comparativo", alegando que "la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla ha visto incrementada su consignación presupuestaria un 33,4%, frente al diez por ciento de las formaciones de Málaga, Granada y Córdoba".

Esta situación que denuncia el PP de Málaga parece agravar el hecho de que el pasado 2017, la Junta ya inyectara una partida extra a la orquesta hispalense de 800.000 euros y con la que equilibró sus aportaciones a las del Ayuntamiento de Sevilla.

Por su parte, la Orquesta Ciudad de Granada, al igual que las de Málaga y Córdoba, solo ve incrementado el presupuesto en un 10%. No obstante, según aseguró la pasada semana el consejero de Cultura de visita en Granada, la OCG se beneficiará este 2018 de un plan de saneamiento que subirá paulatinamente las aportaciones institucionales. Con todo se trataría de una medida insuficente para el comité de empresa y que aún no se vislumbra como definitiva hasta que no se concrete a finales de mes en el Consejo Rector de la entidad.

Por su parte, la parlamentaria malagueña también anunció que el grupo popular "presentará una Proposición No de Ley en la Cámara autonómica para instar al Gobierno andaluz a la equiparación en las mejoras presupuestarias consignadas para las cuatro orquestas andaluzas -Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba-", y preguntará a la Junta "cuáles son los criterios utilizados para beneficiar a una sobre el resto cuando éstos no existen aparentemente".

Por otro lado, también anunció que con en esta iniciativa parlamentaria pretenden "trasladar a la Administración andaluza que tenga en cuenta este aumento presupuestario consignado en Sevilla por encima de la media de cara a la elaboración de las cuentas para 2019".

Al respecto, añadió que "este desequilibrio deberá corregirse o, de lo contrario, se mantendrá el agravio comparativo en el futuro, ya que los posibles aumentos presupuestarios partirían de una base muy superior en el caso de la hispalense". En este punto, la parlamentaria andaluza expuso que "esta situación supone que la orquesta sevillana vea incrementado su presupuesto en 800.000 euros y señaló que "este hecho sitúa a la primera en los niveles previos a la crisis económica, mientras que las demás continúan en una situación de ajuste presupuestario".