Máster en Transportes

Los granadinos y granadinas tenemos el derecho a reivindicar un título de máster en sistema de acceso a los transportes de la ciudad. Nos hemos ganado el derecho a tener enmarcado en nuestro salón un diploma que rece: "Sobresaliente con Honor. Alta competencia en sistemas de acceso, subida y bajada de diversos sistemas de transporte". Las prácticas las venimos realizando en autobuses rojos, azules, blancos y verdes, con sistemas de combustión variada, incluyendo tranvía mini-parcialmente subterráneo y por ello denominado metro.

Otra cuestión es cómo les vamos a explicar a los millones de turistas que visitan nuestra ciudad el multi-sistema de billetes, validación del sistema de pago, horario de transbordos, y sistemas de bajada y subida de los vehículos. Lo dicho, todo un máster.

Resulta que en los buses rojos se "pica" el billete dentro del vehículo; pero en otra línea muy conocida hay que validarlos fuera del vehículo, lo que origina no pocos ataques de nervios en algunos viajeros. Y en unos te subes por delante y te bajas por atrás, pero en la otra línea todas las puertas son válidas. Y en los transbordos atento a la hora y a la denominación de la línea. Cuidado no confunda la N con la S o la SN o la NS. Menos mal que esta ciudad no tiene este ni oeste.

Y ahora, al fin, hambre que espera hartura no es hambre alguna, tras una década de obras, tenemos el metropolitano. Y con grandes ganas lo hemos tomado. Los billetes en las subterráneas, dígase metro, se validan antes del acceso a los andenes, solo tres estaciones mientras que en la mayor parte del recorrido, dígase tranvía, es en el interior del vehículo. Por favor, señores y señoras, dejen entrar a la gente y no se apelotonen ante la maquinita verde que se nos cierran las puertas. Y fuera no se valida, sólo se compran billetes… que esto no es como en el bus. Y te bajas del tranvía con tu tarjeta y te montas en el bus rojo, te valida el billete, pagando doble, pero no puedes recargarlo. Necesito me lo expliquen.

Puede que los granadinos y granadinas acostumbrados a que nuestros políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo en casi nada llevemos esto con paciencia, pero a todos los visitantes de nuestra ciudad creo que les puede confundir bastante este descomunal lío de sistemas. Otra cosa es que además de la Alhambra, la malafollá y las tapas queramos presumir de nuestro máster en transportes. Vale.