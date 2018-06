Anteayer, cuando aún no era presidente del Gobierno, los grandes empresarios, los diarios madrileños y sus enemigos íntimos ya habían dictado las líneas rojas. No debe alterar la reforma laboral ni agotar los dos años que restan de legislatura ni negociar con Cataluña. Pedro Sánchez haría bien en escucharlos atentamente y hacer todo lo contrario de lo que le aconsejan. Al cabo, son los que le han mal matado dos veces y han sostenido en el poder, con el mantra de la estabilidad, a un partido infectado por la corrupción. Pretenden dar continuidad a las políticas del PP sin el PP. Si la moción de censura ha triunfado es porque el líder socialista tomó la decisión con celeridad y no consultó a partidos, barones ni periodistas. De haberlo hecho, todo se hubiera torcido. Pedro, el de los pies ligeros, habrá de gobernar en solitario ahora y decidir después si toma la senda de Portugal o de Italia, si sigue el interminable camino hacia el centro, desplazado por la globalización a la derecha, y sufriendo la sangría que ya ha enajenado millones de votos al PSOE, o retoma los principios socialdemócratas y abre el futuro a un gobierno de alianzas con las fuerzas situadas a su izquierda. Estas también se ven favorecidas por la nueva situación, ya que dispondrán de tiempo para pacificar tensiones en su seno y rectificar algunas estrategias equívocas.

Pedro Sánchez ha colocado a sus adversarios, también a Susana Díaz, frente al espejo. El PP ha traspasado las puertas del infierno judicial presidido por el lema de Dante: quien aquí entra, que abandone toda esperanza. Ciudadanos ha perdido la ocasión de celebrar las elecciones en el momento más oportuno y no ha contribuido a librar al país de un presidente desprestigiado y un gobierno sostenido por un partido descompuesto. Los poderes económicos y algunos medios de comunicación, si persisten en su actitud, proyectarán la imagen de que persiguen que el presidente de los empresarios y el IBEX 35 manden más que el jefe del Gobierno y el Consejo de Ministros.

Si Sánchez logra acabar con los sueldos y las condiciones de trabajo miserables, devolver la libertad informativa a RTVE, derogar la ley mordaza, apuntalar las pensiones y restablecer con firmeza y dentro del marco constitucional el diálogo con Cataluña, el PSOE, la izquierda y los maltratados por el saqueo y la crisis recobrarán esperanzas. El destino de Sánchez recuerda al de algunos héroes griegos. Está por ver si esto acaba en tragedia o la fortuna sonríe a los audaces.