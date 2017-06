Al Pluriempleado Obrero Español

Antes de la antepenúltima crisis del capitalismo mundial y en el periodo de crecimiento que ocupa la etapa entre dos crisis, pueden ustedes poner los años que quieran según edad y experiencia, había un vocablo muy usado que comenzaba por "pluri", como ese otro que ahora está en boca de toda la izquierda. Toda la izquierda que se pelea por ser, ocupar o reocupar ese espacio político.

Hago referencia al vocablo pluriempleado, es decir aquella situación laboral caracterizada por el desempeño de varios cargos, empleos u oficios por una misma persona. En la definición que nos ofrece la RAE podemos dar cabida a situaciones sociales muy distintas. Una cosa es ser un rico capitalista que ocupa múltiples sillones en consejos de administración de bancos y empresas; otra cosa es ser un jugador de fútbol que tiene contratos millonarios por fallar goles y además otros múltiples contratos de imagen que luego oculta debidamente al fisco del país donde tiene millones de seguidores; y otra cosa es ser un simple currante obrero pluriempleado. No, no es lo mismo. Y ahora ya no oigo eso de soy un currante pluriempleado, ahora se oye que uno tiene contratos precarios, si los tiene, trabajos mal pagados, infravalorados, subcontratados… pero se perdió el trabajador pluriempleado, al menos en el discurso obrero. Puede estar mal visto tener más de un trabajo y que te denuncien por insolidario.

Les hago esta reflexión a los políticos del partido de izquierdas (o que aspira a serlo de nuevo) que ahora buscan la solución al modelo de estado con otro término que usa el prefijo "pluri". La solución ya estaba en sus propias esencias: el federalismo. Los obreros votantes españoles, si los hay, deben estar algo desorientados cuando su tradicional partido cambia de opinión tan a menudo sobre tantas cosas o se inventa nuevos nombres para soluciones ya existentes. ¿Ahora hay que ser plurinacionales antes que federales? Algo parecido ya lo dijo un tal Felipe: "Hay que ser socialistas antes que marxistas".

Al otro partido de izquierda, el que aspira a ser la izquierda verdadera, seguro que le agrada lo del pluriempleo. Recuerdo que los líderes soviéticos también acumulaban muchos cargos, pero eso es antiguo. Ahora un tal Nicolás Maduro es presidente de su república, jefe de gobierno y comandante en jefe de la fuerza nacional armada bolivariana (tres en uno, buen ejemplo de pluriempleo). Y además presenta programas de televisión. Vale.