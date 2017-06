SICA, SHANGHAI y otros cuentos chinos

Hasta donde yo conozco no hay ninguna ciudad china que tenga tal nombre, me refiero a SICA, claro. En todo caso agradecería si alguien me lo confirmara, pues con ello podría pensar que hay un montón de chinos que están trabajando en Sica y no solamente los investigadores andaluces. Hago referencia, para situarles, a la de veces que los profesores e investigadores andaluces nos sentimos haciendo el tonto cada vez que a las autoridades de nuestras magníficas y remodeladas consejerías de educación, emprendimiento o cómo quieran llamarlas nos piden que actualicemos los datos de producción científica en el (¡Oh glorioso!) Sistema de Información Científica de Andalucía.

Todo ello para que cinco o seis años después nos paguen lo que dicen que van a ingresar en las cuentas de los grupos de investigación. Venimos sufriendo el cuento del SICA, sus caídas, su terminología endiablada, su borra dato y mete datos n+1 veces y cuantas otras macabras peleas frente al ordenador se puedan imaginar desde hace mucho tiempo. ¿No hay posibilidad que la Junta de Andalucía Imparable obtenga datos de nuestra producción científica de las múltiples bases de datos existentes o que al menos el sistema funcione un "poquito" mejor? ¿O esto es una prueba más de la paciencia de la santa Susana, digo del santo Job?

Shanghái si es una ciudad china y el nombre de un famoso ranking de universidades, esos que cuando se publican, sabemos que no estaremos entre los 800 primeros, más o menos. Les explico que difícilmente cualquier universidad andaluza pueda estar muy arriba. Aparte de docencia e investigación los profesores de nuestras universidades, la UGR sin ir más lejos, tiene que descifrar documentos tales como el calendario académico del próximo curso. Son 10 páginas. Yo me tuve que tomar un ibuprofeno cuando acabé entendiéndolo. Y ahora estoy, siguiendo la sabia recomendación de mis autoridades académicas, con la lectura pausada de la normativa de exámenes; la cual puedo encontrar en: "Texto consolidado de la Normativa aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013 (BOUGR-71, de 27-5-2013) y modificada por los Acuerdos del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2014 (BOUGR-78, de 10-2-2014); de 23 de junio de 2014 (BOUGR-83, de 25-6-2014) y de 26 de octubre de 2016 (BOUGR-112, de 9-11- 2016); incluye las correcciones de errores de 19-12-2016 y de 24-5-2017". No sé si en Shanghái se saben estos cuentos. Vale.