¿Y si Canal Sur no existiera?

Hay un programador de televisión y un entrenador de fútbol en cada ciudadano. Cada uno de nosotros haría una televisión a medida y diferente en cada caso. Todos sabemos mejor que nadie lo que hay que hacer con medios como Canal Sur. Se critica que Canal Sur ofrece una retransmisión de enganches y programas como La tarde aquí y ahora dirigido a los mayores de nuestra comunidad, pero no se dice que a las mismas horas Andalucía Televisión programa Andalucía al día cultura, un episodio de Andalucía barroca, el programa Con-Ciencia (por cierto realizado en Granada), 75 Minutos, Solidarios, Andalucía desde el cielo, documentales andaluces, fauna andaluza, un reportaje sobre Cádiz o Los reporteros. Se critica que dedica espacios a Camarón de la Isla que, guste o no, es una figura emblemática de la cultura andaluza, pero no se dice que ha participado en todas las películas que han hecho hasta ahora directores como Benito Zambrano o Alberto Rodríguez y que, desde su creación, la cadena se ha convertido en una cantera de talentos.

Tampoco se dice que el espacio Al Sur, como cada año, dedica al Festival de Música y Danza de Granada numerosos reportajes, siendo Canal Sur el medio que más minutos de televisión y radio emite sobre este evento. Y este año Andalucía Televisión y Radio Andalucía Información (RAI) han ofrecido en directo el concierto de inauguración desde el escenario del Palacio de Carlos V en la Alhambra. Por cierto, la dirección del Festival nos ha felicitado por la calidad de la retransmisión.

Yo defiendo lo público, los servicios públicos de comunicación, como garantía de democracia. Las televisiones autonómicas, gobierne quien gobierne en cada comunidad, son los canales generalistas que más tiempo dedican a la divulgación de contenidos educativos. El 19% de nuestra programación se refiere a contenidos culturales y sociales significativos y el 44% contribuye a la cohesión social y a promover el sentimiento de pertenencia a la comunidad. En las comunidades un 80% del empleo de la industria audiovisual depende de las televisiones autonómicas. Somos quienes más horas dedicamos a contenidos educativos, divulgativos, de salud, de cultura,….Y hacemos todo esto con un coste por hogar mensual equivalente a lo que nos costaría al mes el paquete motor de la Fórmula 1 y Moto GP de las televisiones de pago. Lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad, en tu provincia… es algo que sólo nuestros medios pueden ofrecer y Canal Sur lo hace a través de dos canales de televisión, cinco canales de radio e internet (web, turismo, cocina y flamenco).

Se critica que nos dirigimos a la Andalucía rural y sí, ciertamente programamos espacios como Tierra y Mar, informativo referente del sector primario andaluz, que precisamente ha conseguido en su último domingo su mejor resultado de la temporada con un 18,9% de cuota de mercado y una audiencia media de 315.000 espectadores. Pero Canal Sur también emite espacios como EnRed o Conectad@s, escaparate de la transformación digital andaluza.

Quiero destacar también que, por ejemplo, el día del Corpus es festivo dentro de Andalucía en Sevilla y Granada y que Canal Sur retransmite cada año la procesión del Corpus granadina y no la sevillana. Quien lo haría si no existiera Canal Sur?

Canal Sur está haciendo radio, televisión e internet en cada una de las provincias andaluzas con un 25% de presupuesto menos que cuando empezó la crisis. Entre los años 2010 y 2014 el presupuesto de las televisiones públicas en España ha caído un 35,3%, la reducción más alta de toda Europa, donde la media del recorte apenas supera el 1%. En España, lo que le cuesta a cada habitante las televisiones públicas - incluyendo TVE- es 38,9 euros, muy por debajo también de la media europea, que se sitúa en 67. Y el gasto destinado al servicio audiovisual público es en España de 1,7 euros por cada 1.000 del PIB mientras que la media europea es de 2,4 euros. A pesar de ello, los servicios audiovisuales autonómicos públicos seguimos ocupando hoy posiciones de liderazgo en la elección de nuestros ciudadanos para informarse y en algunos casos también para entretenerse, seguimos teniendo una oferta de calidad y seguimos manteniendo el aprecio y el respeto de nuestras audiencias. En fin , que las televisiones, en general, ya no buscan aquello que mejor contribuya a generar una sociedad más justa, más sana, más humana y más cimentada en valores. Eso no es rentable y además, eso no parece que sea de interés. Naturalmente, todo en Canal Sur, como en casi todo, es mejorable y para ello trabajamos cada día.