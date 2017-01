Jazz solidario en la Costa para apoyar la batalla contra el abandono de animales

Los amantes de los animales tienen hoy una cita muy especial en el Teatro Calderón. Con el objetivo de seguir sacando animales de la perrera y buscarles una nueva familia, las asociaciones SOS Calahonda-Granada y SOS Motril han organizado un concierto benéfico con el fin de recaudar fondos que ayuden a encontrarles un hogar.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Francisco Ruiz, junto a la presidenta de la asociación SOS Calahonda-Granada, Sara Rodríguez, el cantante de la banda, Dirk Van Halewyck, y la miembro del ente, Saskia Van Diesen, presentaron ayer el concierto benéfico del grupo de jazz One for my Baby que tendrá lugar hoy a partir de las 21:00 horas.

Francisco Ruiz agradeció a la banda su generosidad "a la hora de prestarse, desinteresadamente, a ofrecer un espectáculo de tanta calidad, lleno del mejor jazz y funk, con el único fin de mostrar su apoyo a la labor que realiza esta asociación".

"Cada año cientos de animales son abandonados por sus dueños en Carchuna-Calahonda y Motril, y el Albergue Municipal de Animales se encuentra en muchas ocasiones desbordado. Mediante este concierto se quiere recaudar lo máximo posible para poder ayudar a buscar un nuevo hogar a todos los perros y gatos que allí se encuentran, además de concienciar a la población contra el abandono animal", destacó. Las asociaciones han conseguido hasta el momento buscarle un nuevo hogar a 200 animales domésticos.