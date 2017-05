Loja negociaba con Fomento la reforma de la estación derruida

Pese a que la demolición de la Estación Vieja de Loja estaba contemplada en proyecto debido al mal estado de conservación, el Ayuntamiento seguirá exigiendo la reconstrucción del edificio "ladrillo a ladrillo", según expresó ayer el alcalde lojeño, Joaquín Camacho. Y es que, a pesar de que nadie se percató de que la demolición de la antigua estación aparecía en el proyecto, el primer edil insiste en que en diferentes reuniones se venía hablando de la restauración y rehabilitación del edificio. "Es lo que estábamos negociando", aseguró. Incluso, se recuerda ahora que en diferentes comparecencias del entonces subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, se habló del aprovechamiento de la antigua estación mediante una remodelación sustancial.

Además de agarrarse a las conversaciones en torno a la posibilidad de remodelar el edificio, el alcalde de Loja señaló a esta redacción que se está estudiando con los abogados "si esta actuación se ha hecho en base a la Ley, pues por el Ayuntamiento no ha pasado la redacción del proyecto de demolición y estamos estudiando si tendría que haberlo hecho".

Según se indica en el proyecto, de unos 3.000 folios, "por el mal estado de conservación del actual edificio de la estación de Loja, se decide su demolición. Se realiza una estimación económica del coste de demolición y se establecen las pautas y metodología necesarias para llevar a cabo las obras de demolición del edificio". El proyecto continúa diciendo: "el presente proyecto no incluye el proyecto de demolición de la Estación de Loja. Previamente a la demolición del edificio, es necesario redactar un proyecto de demolición realizado por un técnico competente". Ese proyecto de demolición es el que ahora se intenta aclarar si tendría que haber pasado previamente por el Consistorio lojeño. Joaquín Camacho también señaló que "existen varias contradicciones en el proyecto", ya que aparecen planos en los que está vinculada la estación vieja con la nueva en lo que respecta a suministros.

Por todo ello, el alcalde lojeño aseguró que han comenzado las gestiones "para que reconstruyan la Estación ladrillo a ladrillo". "Lo estamos exigiendo y ese va a ser nuestro camino, para lo cual pido unidad de toda la ciudad de Loja, porque unidos somos más fuertes. Además estamos estudiando diferentes posibles acciones legales contra este atropello que a todos nos pilló por sorpresa".

Camacho también aclaró que el Ayuntamiento en ningún caso tiene que dar licencia de obras para el AVE. "Sólo podíamos presentar alegaciones al proyecto, algo que hemos hecho, para mejorar muchas cosas de dicha obra, las cuales pueden ser aceptadas o rechazas por el Gobierno, el cual tiene la última palabra siempre en esta obra". Sí reconoció que no se habían percatado desde el Ayuntamiento que se contemplase la demolición, aunque insiste en que en conversaciones verbales con Adif y el Ministerio, se había hablado de la posibilidad de restaurarlo y rehabilitarlo.

Muy afectado por lo ocurrido, aseguró que "nunca" hubiera permitido la "aberración de echar abajo" la histórica estación. "Yo también soy de Loja y tanto mi familia como yo mismo, tenemos recuerdos y aprecio sentimental a la Estación de Loja". Por eso, ante las acusaciones recibidas de haber mentido a los vecinos, quiso dejar claro que el "equipo de gobierno siempre ha dicho la verdad" y que, en todo caso, ha pecado de "confiar en las conversaciones con Adif".

Camacho continúa señalando que desde el Ayuntamiento se habían centrado los esfuerzos en mejorar el proyecto en lo que influía a los vecinos de la estación, Loma de las Alegrías, Esperanza. "Nuestra irresponsabilidad ha estado en confiar en quien nunca debimos hacerlo. No nos centramos en la Estación porque nos decían que no sería derribada, sino que sería restaurada y puesta en valor. No escurrimos el bulto. Nos dimos cuenta de que se echaría abajo la Estación, cuando ya estaba echada abajo", aseguró el alcalde de Loja, que apuntó que ni el PSOE en la oposición ni la asociación 'Ave sí pero no así' se percataron de la demolición contemplada en el proyecto.