Pepe badajeCronista 2.0 de Lanjarón y su Sierra

El apodo de Pepe Badaje es un "mote familiar que viene del tío de mi abuelo. Aquí en el pueblo, todo el mundo conocía a mi abuelo (Rafael Badaje) y conoce a mi padre (Rafalín) por ese nombre. La familia de los Badajes es muy pequeña. Así que, sí o sí, yo sería conocido por Pepe Badaje".

-¿Qué es lo que más le atrae de la montaña?

-Es en 'La Sierra'" como aquí decimos, donde siempre centré más mi atención y curiosidad por explorar lugares a la vez que investigar el por qué hay, en un punto determinado, un refugio de montaña, un cortijo en ruinas, una era abandonada, o el rastro de un sendero ya en desuso, y saber de sus historias. Y descubrir parajes en donde familias enteras vivían en y de la montaña en épocas de escasez después de la Guerra Civil o los lugares por donde los maquis se escondían de la Guardia Civil. Algunos, ("Los Luques") eran hermanos de mi abuela paterna.

-Aparte de la Sierra de Lanjarón, ¿qué otras partes de Sierra Nevada conoce?

-Casi toda. Los valles del Poqueira y del Trevélez, conozco la parte de la Vereda de la Estrella, los Lavaderos de la Reina en esta época tan de moda por el deshielo; la Loma de los Papeles con sus espectaculares vistas de las 'nortes' y como no podría ser de otra manera toda la cuerda de los tresmiles, desde el Caballo hasta el Picón de Jérez. Es a partir de allí donde no he seguido. Quizá sea el momento de seguir descubriendo más Sierra…

-¿Y cuáles son sus zonas favoritas?

-Mi parte favorita, aparte del Valle de Lanjarón, es todo el Valle del Río Chico: Puente Palo, Robledal de Cáñar, Las Alegas, El Cebollar, Tajo de los Machos, Cerrillo Redondo... Estos dos últimos en la divisoria con el Valle de Lanjarón. Una zona poco masificada y muy cerca de donde vivo.

-¿Quién 'anda' ahora por la Sierra?

-Paseando por la Sierra te encuentras todo tipo de personas, desde guardas de medio ambiente, pastores con su ganado, senderistas, alpinistas, ciclistas, corredores, cazadores, ornitólogos, turistas, domingueros... Hoy en los espacios naturales hay unos usuarios muy variados. Es difícil encontrar algún rincón solitario en la Sierra. Yo los busco y todavía los encuentro. Me gusta mucho la soledad y tranquilidad en la montaña y huyo de las zonas más masificadas de la Sierra. De vez en cuando salgo con amigos, pero como ya he comentado, lo que busco es paz, soledad y disfrutar del paisaje y ver la fauna. Desconexión total: vuelves nuevo...

-¿Han cambiado los usuarios? -Desde luego que sí. En los últimos tiempos ha aumentado considerablemente el número de ciclistas de montaña. Hace 15 o 20 años era raro ver a un ciclista por una pista forestal. Hoy en día puedes encontrarte con bastantes. A veces la convivencia es difícil entre ciclistas, moteros y conductores de vehículos. Lo comento por la última vez que subí en fin de semana a Pradollano por la carretera, nunca más. De locos...

-¿Hay un comportamiento responsable?

-No se puede generalizar. Hay una gran mayoría, los que más, que hacen un uso responsable, pero hay una minoría, que son los que más ruido hacen, por decirlo de alguna manera, que vamos… Todos estamos hartos de encontrarnos los refugios de montaña llenos de basura dejada allí por personas cuyo comportamiento deja mucho que desear; es lamentable levantar una piedra cerca de alguna laguna y encontrarte latas o botellas. Luego hay otros comportamientos también negativos para el medio ambiente. Por ejemplo hay quien les da de comer a las cabras monteses o a los zorros y enciman suben imágenes a las redes sociales tan contentos. Lo que no saben es el flaco favor que están haciéndole a estas especies silvestres... Otro ejemplo está en los que vivaquean encima de los borreguiles, con un gran impacto sobre la flora exclusiva de Sierra Nevada. Todo es cuestión de educación y de valores y en este campo, desgraciadamente, queda aún mucho trabajo por hacer.

-¿Los lugareños conocen su Sierra? ¿La aman?

-La conocen sí, unos en mayor medida otros menos, pero todos la adoran. Por lo menos es la percepción que tengo al publicar fotos de la Sierra. Hay personas que por su condición física o porque están fuera de aquí por trabajo, son los que más la añoran. También hay personas que no la conocen y le gustarían tener la oportunidad pero no se atreven por esa misma razón. Son muchas las personas que me piden personalmente salir un día de caminata y enseñarle alguno de los increíbles rincones de nuestra Sierra.

-¿Se sienten orgullosos de vivir en un espacio protegido?

-Hay de todo. Hay muchas reticencias por parte de algunos lugareños por los contras y las limitaciones que tiene el vivir en un entorno protegido, sobre todo, del que tiene campo o vive de él, a la hora de construir edificaciones (naves de aperos, cortijos…). Buscar el equilibrio entre ambas partes (Parque e implicados) es lo ideal. También está claro que debemos proteger y cuidar y -si es posible- mejorar esta joya que hemos heredado de nuestros ancestros, que muy bien han sabido mantener en perfectas condiciones, para las futuras generaciones.

-Usted sí siente mucho orgullo, ¿no?

-Yo presumo constantemente y por ello me gusta compartir lo que la disfruto en mis salidas. Algunas veces pienso: ¿qué sería de la provincia de Granada sin Sierra Nevada, sin su 'pantano' de nieve? ¿Sin el agua -agua de vida- pura del deshielo que fluye por ríos y acequias como si de sangre por las venas se tratara? Aquí no habría nada y habría que irse a otra parte. El agua lo es todo para las personas que vivimos aquí y sí, para los 'cañoneros' es todo un orgullo vivir aquí. Estamos muy orgullosos de ser cañoneros y, en Lanjarón, bien sabemos que debemos mimar nuestro entorno. Una buena parte del pueblo vive del turismo del balneario, de la actividad de la empresa embotelladora o de la agricultura, también muy ligada al agua. Por eso, como un cañonero más, me siento orgulloso al igual que todos mis vecinos, de vivir aquí y de que es conveniente preservar ese bien, que nos brinda la madre Tierra, que nos da la vida, lo más intacto y puro posible.

-¿Cómo recuerda el incendio de Lanjarón del año 2005?

-Fue un mal día para todo el pueblo. Hace casi trece años y lo recuerdo como si fuera ayer mismo. Aún recuerdo el gran despliegue de medios aéreos que fue brutal. Se juntaron un cúmulo de circunstancias y de mala suerte. La negligencia de unos excursionistas que se perdieron, llamaron al 112 y encendieron una fogata para ser vistos por el dispositivo de búsqueda, el fuerte viento que hacía aquel atardecer, lo reseco que estaba el campo (era septiembre), la gran cantidad de combustible, lo escarpado del terreno y el anochecer que ya no permitía a los helicópteros actuar.

-¿Cómo está la zona en la actualidad?

-Se observan signos evidentes de recuperación. Se aprecia en Tello mucha regeneración natural. También en otras zonas como por la Bordaila o por el Cortijo 'Quemao' o por la zona de Torna Cano, donde participaron muchos voluntarios en su restauración. Creo que las administraciones deberían tener más ambición y ser más persistentes en sus políticas de repoblación y a la vez hay que hacer más tareas de prevención como desbroces… pero claro todo esto cuesta mucho dinero y durante este tiempo la cosa no andaba muy boyante, hay otras prioridades y también es comprensible.

-¿Qué opina de los proyectos de crear una estación de esquí en El Caballo?

-He leído algo por internet. Cargados de buenas intenciones supongo, dicen que no van a producir impactos en el entorno… Pero creo sinceramente que con el dominio de la actual estación es más que suficiente. Cabe la posibilidad de practicar el esquí de travesía que no genera apenas impacto.