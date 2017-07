Saltamontes 'de altura'

La biodiversidad de la entomofauna de Sierra Nevada alcanza también al grupo de insectos constituido por los ortópteros entre los que se incluyen los saltamontes y grillos. En Sierra Nevada se han citado hasta ahora 74 especies de este grupo de las que 6 son endemismos exclusivos del macizo nevadense.

La riqueza de estas especies disminuye a medida que se asciende en altitud, de forma que sólo un selecto grupo de 4 especies ha sido capaz de colonizar y sobrevivir en el piso bioclimático denominado crioromediterráneo, por encima de los 2.700 metros: Baetica ustulata, Eumigus rubioi, Eumigus monticola y Chorthippus nevadensis. Las dos primeras son endemismos exclusivos de Sierra Nevada y las otras dos son endemismos de las Sierras Béticas.

En cuanto al hábitat, los encinares son los que mayor riqueza de especies presentan (35), seguida de los piornales y enebrales (33), siendo los pastizales psicroxerófilos de la alta montaña los que menos especies presentan como se ha señalado anteriormente.

La entomofauna de ortópteros de Sierra Nevada es mayoritariamente de origen mediterráneo, dado el carácter de montaña meridional mediterránea de Sierra Nevada y que estos insectos son en su mayoría xerófilos y termófilos.

Estudio en Sierra Nevada

Los estudios históricos sobre ortópteros de Sierra Nevada son bastante escasos y no empezaron hasta mediados del siglo XIX con las primeras referencias de Rambur (1838) en su monografía sobre fauna de Andalucía, de donde datan las descripciones de algunas de las especies más emblemáticas como Baetica ustulata, Pycnogaster inermis y Eumigus monticola, cuyos ejemplares tipo aún se conservan en el Museo de Historia Natural de Londres. En la primera parte del siglo XX se describieron aisladamente algunas especies pero el conocimiento del grupo de los saltamontes y de otros insectos en Sierra Nevada no despega hasta la implantación de los estudios de Biología en la Universidad de Granada, especialmente con el trabajo del profesor Felipe Pascual, que abordó un amplio estudio de los ortópteros de Sierra Nevada, tanto desde el punto de vista taxonómico, (con la descripción de nuevas especies como Ctenodecticus granatensis y C. major o Chortippus nevadensis), como faunístico y ecológico que se completaría años más tarde por el propio Pascual y Pablo Barranco con el estudio de los saltamontes de la parte oriental de Sierra Nevada, en la provincia de Almería.

Saltamontes singulares

El carácter de alta montaña de Sierra Nevada, más de la mitad de su territorio está por encima de los 2.000 m. de altitud, y su ubicación en el extremo suroccidental de la región mediterránea, muy próxima al continente africano, ha conducido a una alta tasa de endemicidad de las especies, con 6 endemismos estrictamente nevadenses, otros tantos endemismos béticos y 12 endemismos ibéricos. El resto de las especies son de distribución mediterránea (35) o paleártica (15).

LOS ORTÓPTEROS

Los ortópteros constituyen un magnífico grupo de especies para realizar estudios en cualesquiera de los campos de la biología: faunístico, ecológico, biogeográfico, etológico, fisiológico y genético… y en la actualidad también están siendo muy útiles en los estudios de seguimiento del cambio climático.

Los ortópteros son insectos hemimetábolos (metamorfosis sencilla e incompleta ya que las larvas son muy semejantes a los adultos) y paurometábolos (todas las fases tienen el mismo tipo de alimentación). Tienen una cabeza generalmente grande y redonda con un distintivo y robusto aparato bucal masticador. El mesotórax, el metatórax y el primer segmento del abdomen se encuentran soldados entre sí.

Las alas anteriores son estrechas y alargadas, del mismo color que el resto del cuerpo y con las nervaduras onduladas. Las alas posteriores son membranosas, transparentes o coloreadas. El tercer par de patas se encuentra adaptado para el salto, con tibias y fémures alargados.

El abdomen es alargado, cilíndrico, constituido típicamente de 11 segmentos. Estos presentan movilidad gracias a la presencia de una membrana intersegmental.