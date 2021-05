Política granadina: agítese antes de usarla

Juan Espadas arranca hoy en Granada la precampaña de las primarias del PSOE-A, una ciudad que se ha convertido en el fetiche del sanchismo, como la Covadonga del Sur -perdón por el símil- en la que empiezan las reconquistas. El presidente del Gobierno comenzó aquí la precampaña para las dos últimas elecciones generales, y también fue en Granada donde arrancó en 2017 las primarias contra Susana Díaz para la Secretaría General del PSOE tras ser descabalgado del puesto unos meses antes. Podría hacerse un análisis en clave local de si el PSOE provincial está más o menos con Espadas, que se hará unas líneas más abajo, pero lo cierto es que la primera conclusión es que el alcalde de Sevilla busca quitarse esa imagen de sevillano profesional comenzando la precampaña en Andalucía oriental, donde buena parte de la militancia esperaba un candidato de esta parte de la región. Ahí al menos no tendrá problemas con la candidata Susana Díaz, que encarna a esa parte del socialismo de mantilla y procesiones.

En este proceso, Granada y Jaén están abiertamente en el lado de la candidatura de Espadas, aunque Entrena intentará dar imagen de ecuanimidad, lo cual tampoco le cuesta mucho, lo mismo que hizo Sebastián Pérez en las primarias nacionales del PP, cuando apoyaba a Cospedal para, al final, intentar figurar en el banco de Pablo Casado, que le tomó la matrícula y le puso la multa el 14 de junio de 2019.

Lo que Entrena intenta evitar a toda costa es un conflicto con los susanistas, que siguen siendo una parte importante de la dirección, por lo que cuando pidieron el adelanto de las primarias se cuidaron mucho de no hacer una votación para visibilizar aún más estas diferencias. Y Paco Cuenca, que siempre se ha mostrado exultante en cada visita de Susana Díaz, puede que utilice su chaqueta verde de la suerte para recibir a Espadas. La de hoy es una cita para salir de las madrigueras y para mirar con calma quiénes ocupan los primeros asientos tras unos años en los que el PSOE granadino ha sido una balsa de aceite tras la elección de Entrena como secretario general.

Solo ante el peligro

Probablemente a Luis Salvador le gustará la metáfora. A estas alturas de la película podría ser el sheriff Kane de 'Solo ante el peligro', un hombre enfrentándose a su destino en mitad de una calle polvorienta con todo el mundo escondido esperando su final. Claro, le gustará porque no todos los días le comparan a uno con Gary Cooper, pero lo cierto es que el alcalde de Granada se enfrenta a un mes en el que, como poco, va a tener que seguir tragando quina.

Ya se ha cruzado el Rubicón del 4-M en Madrid, se ha despejado el panorama político y Sebastián Pérez abrirá la caja de pandora del 2+2 en los próximos días, posiblemente el 10 o el 17 de este mes. Sigue manteniendo que él tiene que ser sí o sí el alcalde el 14 de junio, aunque hace unos meses se conformaba con que Francisco Fuentes, el único con el que sigue manteniendo una férrea amistad, fuera el que tomara el bastón de mando. Fuentes, hombre discreto y prudente donde los haya, puede ser otra pieza en el tablero del 2+2.

Y Salvador encara estos días de nuevo en soledad, toda vez que su repentino tándem con Juan Marín se ha resquebrajado desde la salida de Fran Hervías de Cs. En su momento a ambos les vino bien cabalgar en la misma montura y construir una alianza de paja ante la amenaza del señor Lobo, pero con su paso al PP el matrimonio de conveniencia se ha disuelto.

Y sí, ha sido ratificado por el propio Marín y por Juanma Moreno, que en todo caso dejó la coletilla de que "los números no salen". Y es que si hay un consenso unánime en el Ayuntamiento es que no debe seguir en la Alcaldía. Lo dicen los concejales del PP en la intimidad, compañeros de partido en el bipartido, desde el PSOE, Vox, Podemos-IU... Pero él sigue sin despeinarse el flequillo, incluso cuando desde el PSOE le acusan de haber ido en coche oficial a Madrid al entierro de Cs, que visto así puede verse justificado como viaje de representación institucional en un velatorio. Pero todos coinciden en que, más allá del as en la manga que pueda guardar Sebastián Pérez, no salen los números.

Incluso se había especulado con la posibilidad de que un concejal de Cs pudiera acabar apoyando una moción de censura impulsada por el PSOE, una posibilidad sobre la que hay dudas y hay quienes consideran que legalmente un concejal del partido político del alcalde no puede apoyar una moción de censura. Pero también hay jurisprudencia que especifica que los derechos políticos de los concejales no adscritos no podrán ser mayores, pero tampoco menores, a los que tenían. Así que la última palabra para aceptar las 14 firmas necesarias la tendría el secretario municipal y, en un sentido o en otro, quien se sintiera perjudicado podría acudir a los tribunales para alargar aún más el proceso.

En el caso de Manuel Olivares, íntimo de Hervías, se cortaría un dedo antes que hacer alcalde a Cuenca, mientras que José Antonio Huertas sigue siendo fiel al alcalde. Así que sólo quedaría una posibilidad.

Macarena Olona, amor por Andalucía... pero no por la Junta

Cuando ya se daba por hecho que Macarena Olona sería la candidata de Vox para la Presidencia de la Junta de Andalucía, la diputada por Granada ha zanjado cualquier elucubración en su cuenta de Twitter, aunque en las últimas semanas ni confirmaba, pero tampoco desmentía esta posibilidad: "Amo Andalucía pero no voy a ser candidata a la Junta. Hay muchos candidatos andaluces mucho más capacitados que yo. Y ganaremos. Algunos se empeñan en hablar de cotilleos de para silenciar nuestro mensaje. No lo conseguirán. Devolved la palabra al pueblo", ha escrito.

El jueves pasado el partido destituyó a Alejandro Hernández como portavoz y situó en el cargo a Manuel Gavira, un gesto que fue interpretado por muchos como una alfombra roja para Macarena Olona que, sin embargo, ha descartado de forma rotunda esta posibilidad, un rumor que fue in crescendo tras el impacto que tuvo su visita a Sevilla durante el pasado Día de Andalucía.

De hecho, la reciente encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de Presidencia, preguntaba por ella como una de las posibles candidatas a la Presidencia de la comunidad. Y en una reciente entrevista en este periódico, incluso afirmaba que, de entrar Vox en el Gobierno de Andalucía, una de las consejerías que exigirían sería la de Familia. Pero es cierto que en ningún momento dijo que ella iba a ser la candidata y, como mucho, despachó el tema con un recurrente "estoy a disposición del partido".