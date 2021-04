Los socialistas de Granada también piden el adelanto de las primarias en el PSOE de Andalucía

El PSOE de Granada ha celebrado esta mañana su Ejecutiva Provincial marcada por la conveniencia de adelantar las primarias en el PSOE-A fijadas en principio para otoño. Esta es la aspiración de Ferraz y esta es la petición que han lanzado hoy los socialistas granadinos, que de esta manera se unen a otras agrupaciones como la Jaén, que ya se ha mostrado partidarias del adelanto en el proceso interno de los socialistas andaluces, con Susana Díaz aspirando a la reelección y con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, como el ungido por el sanchismo, por el momento, para disputarle la secretaría general.

En este contexto, el PSOE de Granada no se ha quedado atrás en la corriente de socialistas andaluces que piden que se celebren cuanto antes las primarias, en un momento en el que algunas encuestas colocan al PP de Juanma Moreno acariciando la mayoría absoluta, lo que podría suponer que se decidiera a adelantar las elecciones en un momento en el que pillaría a traspiés al PSOE-A.

Pero el 'susanismo' defiende que no es el momento de pensar en primarias y que toca trabajar para solucionar los problemas de la gente en plena pandemia, lo que por otro lado no deja ser un tópico que se repiten en todos los partidos cuando se abre un melón que no es del gusto de la dirección.

De hecho, la precampaña quedó inaugurada de forma oficiosa con la tourné del mes pasado de Susana Díaz por Salobreña, Otívar, Castell de Ferro, Vélez Benaudalla, Dúrcal y Padul, una oportunidad para ir tomando el pulso a la militancia en las agrupaciones aunque sólo habló de las necesidades de estos municipios.

Este es el mensaje oficial, aunque en la práctica es Ferraz la interesada en adelantar las primarias y el sector de Susana Díaz el que prefiere respetar los plazos estipulados y esperar a otoño. Así, pedir el adelanto es dar un paso al frente y retratarse en el fotomatón de los primarias.

La semana pasada, el secretario de Organización del PSOE de Granada, Álex Casares, indicó que la dirección provincial respetará el calendario de procesos internos que decidan las ejecutivas federal y regional socialistas, lo que venía a ser como 'querer a mamá y a papá'. Ahora, llegado el momento, como cuando hay un divorcio y la custodia llega a los tribunales, el 'niño' ha decidido que se queda con papá.

Con la sucesión de peticiones de adelantar el proceso, el PSOE que lidera Pepe Entrena no ha querido quedarse atrás y en tierra de nadie cuando casi todas la capitales se han pronunciado a favor de celebrar las primarias antes del verano, caso de Almería, Jaén, Cádiz o Huelva. Y la decisión es pedir el adelanto, un respaldo de forma tangencial a la candidatura de Juan Espadas después de que la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Sevilla, el feudo de Susana Díaz, rechazara un adelanto de las primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, extremo defendido en esa misma reunión por el alcalde de Sevilla.

"Los integrantes de la Dirección provincial han puesto de manifiesto la necesidad de tener una posición clara y que esta cuestión se resuelva lo antes posible, lo que prepararía y afianzaría a la Organización y además zanjaría el debate interno y la incertidumbre generada en torno al proceso de primarias. Todo ello permitiría al PSOE centrarse sin ruidos en seguir combatiendo la crisis actual y continuar dando respuestas a las necesidades de ciudadanía en este momento, una tarea prioritaria". Esta es la versión oficial del PSOE de Granada tras la reunión de la Ejecutiva. Atrás quedaron los tiempos en los que los dirigentes granadinos desempolvaban sus chaquetas rojas para hacerse la foto con Susana Díaz en sus visitas a Granada....