Alcaldes en pie de guerra contra el centro de acogida de migrantes en Granada

Armilla, Alhendín, Ogíjares, Las Gabias y Churriana de la Vega. Cuatro municipios gobernados por el Partido Popular, uno por el Partido Socialista. Pero todos sin colores políticos para pedirle al Gobierno que no construya el centro de acogida de migrantes que, de forma urgente y por sorpresa, la empresa Tragsa comunicó hace unos días el inicio de sus obras en una parcela de la Base Aérea de Armilla muy próxima a colegios y urbanizaciones, algunas de ellas de lujo. Además, no descartan acudir a la vía judicial para evitar la construcción del centro en un suelo catalogado como rústico: "Nosotros iríamos penalmente contra el promotor y contra el que haga falta. Incluso lo primero que haremos sería llamar, aparte de los servicios jurídicos del ayuntamiento, a la propia Guardia Civil. Vamos a utilizar las armas que tenemos, que son las armas jurídicas, para detener una construcción en suelo rústico".

Esta es la imagen que han transmitido los cinco regidores este viernes en una reunión conjunta en el Ayuntamiento de Alhendín para fijar una posición común en la que coinciden que en el que lugar escogido por el Ministerio de Inclusión no es el más idóneo para el centro de acogida, entre otros factores y como el principal, por "no cumple con la normativa urbanística al estar en suelo rústico", además de que "tampoco reúne los requisitos necesarios". Estos son Francisco Rodríguez (Alhendín, y asimismo, presidente de la Diputación provincial), Loli Cañavate (Armilla), Estéfano Polo (Ogíjares), Merinda Sádaba (Las Gabias), y Antonio Narváez (Churriana de la Vega).

Tras la cita, los alcaldes han llegado a un primer acuerdo mediante el cual los cinco ayuntamientos firmarán declaraciones institucionales en las que se pedirá a Gobierno a que "desista del proyecto del campamento para migrantes", según reza el membrete del comunicado oficial conjunto posterior al cónclave. Y advirtió: "Tenemos muy claro que lo vamos a seguir peleando, luchando, y vamos a llegar hasta hasta el último estado que podamos hacerlo. No descartamos la vía judicial para evitar que se instale esta promoción en un suelo rústico".

Francis Rodríguez ha llevado la voz cantante en la atención a los medios previa a la reunión de alcaldes donde ha destacado que a los cinco municipios se les presenta un "problema" en el caso de que siga "adelante la intención del Ministerio de instalar el campamento en los terrenos de la Base Aérea", y que por ello, se busque una "alternativa": "Si en lugar de una residencia para 1.200 persona hay 12 para 100, sería mucho mejor y si son 24 para 50, mucho mejor para ellos y para poder prestarle un servicio digno que el que merecen".

Según Rodríguez, "estamos encantados de echar una mano a las personas que más lo necesitan", algo que demuestran sus palabras de que si a los migrantes los hubieran acogido "dentro de los pabellones existentes en la Base Aérea, como se han hecho en el resto de municipios en los que se ha implantado este sistema, poco tendríamos que opinar los ayuntamientos".

El alcalde de Alhendín se mostró "muy sorprendido" por las declaraciones del subdelegado del Gobierno en en Granada, en las "que dice una cosa y la contraria a la vez". "Por una parte dice que no hay nada decidido, pero por otra dice que tenemos que acogerlos en los espacios militares". E incidió en que el planeamiento urbanístico de la parcela en la que está pensado levantarse el centro "no reúne ningún tipo de construcción".

"Los plazos es que entendemos que aún no han empezado. Tenemos una notificación de la empresa Tragsa como tal, pero entendemos, por lo que nos dicen los técnicos tanto del Ayuntamiento de Alhendín como el resto que hemos consultado, que lo que tiene que presentar este en este ayuntamiento es el proyecto de ejecución de la obra y solicitar la licencia y abonar las tasas. Y a partir de ahí, pues ya será el ayuntamiento el que decide", ha explicado Rodríguez.

"El Ministerio no deja de ser al final una persona física que puede ser igual a cualquiera de los que estamos aquí. Cualquier vecino para hacer una obra de una parcela, ya sea rústica o urbana, tiene que solicitar la licencia oportuna y este si se ajusta a la normativa urbanística, concederla y si no, denegarla", resumió Rodríguez, que se pregunto "lo que puede suponerte como persona física poner un ladrillo en cualquier zona rústica de la provincia de Granada". Por ello, el regidor alhendinense dice que "no se va a instalar" el centro de inmigrantes. "La imposición a la fuerza en el año 2024 no la veo", sentencia.

Por su parte, la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, única representante del PSOE en los ayuntamientos afectados, reveló en la comparecencia previa a la reunión que le "consta" que el Gobierno está "buscando alternativas" al centro de migrantes propuesto en la Base Aérea, aunque afirmó desconocer cuáles eran a pesar de haber hablado con el subdelegado del Gobierno, el también socialista José Antonio Montilla.

En las actuaciones llevadas a cabo por Armilla, Cañavate explica que han "remitido un amplio reportaje fotográfico del entorno, lleno de viviendas, que es lo que está generando alarma"." La situación que estamos poniendo de manifiesto desde el Ayuntamiento de Armilla es que los municipios que estamos alrededor, nuestros servicios no tienen capacidad para prestar atención a toda esa gente. Que nos saturaría y nos colapsaría a todos".

Es más afirma también que la decisión del Gobierno está "paralizada" en vista a los informes remitidos por el Consistorio armillero. "Con los papeles de Tragsa (empresa constructora) hubo un cruce entre la llegada del informe de incompatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Armilla y la solicitud de Tragsa. Si se hubiera leído antes, no se hubiera registrado el informe de Tragaa. Ese informe de Armilla es el que ha paralizado toda esta actuación que al principio estaba tan clara y ahora no".

De la reunión destacó, al igual que Rodríguez, la unión de los alcaldes "con una estrategia común" en la que espera "dejarnos de partidismos políticos y de colores. Todos queremos lo mismo, por lo que tenemos que aunar fuerzas", concluyó la regidora armillera.