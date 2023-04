El Ayuntamiento de La Zubia denuncia que el PP ha manipulado el vídeo de un Pleno municipal

El Ayuntamiento de La Zubia ha denunciado la manipulación que, a su juicio, ha realizado el Partido Popular de la localidad de un vídeo del Pleno Extraordinario del pasado mes de marzo en el que el Consistorio aprobó el reglamento de organización y funcionamiento de la Policía Local. Según explica el municipio en una nota de prensa, la alteración de la grabación tiene como objetivo "acusar al equipo de gobierno de pretender 'aprobar ilegalmente' este documento".

Según detalla el Ayuntamiento zubiense en la comunicación, los populares han "recortado la intervención de la alcaldesa de La Zubia, Puri López", en la que la regidora señalaba que la aprobación de este nuevo reglamento "está sujeta y condicionada a la aprobación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)". Este vídeo ha sido difundido por el PP tanto en sus redes sociales como en la nota de prensa remitida a los medios de comunicación este domingo.

"Sencillamente estamos ante una nueva mentira y manipulación de la realidad del PP de La Zubia y su portavoz, el señor José Torregrosa, capaces de cualquier cosa con tal de atacar al equipo de gobierno", ha destacado la alcaldesa zubiense, quien señala que esta acusación "solo pretende ocultar un dato objetivo: que el Ayuntamiento de La Zubia ha desbloqueado por fin el reglamento de la Policía Local después de siete años metido en un cajón".

Puri López recuerda en la nota de prensa que el reglamento de la Policía Local "es exactamente igual para todos los Ayuntamientos de Andalucía, y en La Zubia algunos artículos de este reglamento no se podrán aplicar hasta que no esté aprobada la nueva RPT. Pero esto lo dice la ley, y en el Pleno lo explicaron tanto la secretaria del Ayuntamiento como esta alcaldesa, y no el PP de La Zubia ni el señor Torregrosa, como ahora quieren hacer ver a la opinión pública para atacar al equipo de gobierno".

Además, el texto de este reglamento se negoció y aprobó con mayoría absoluta en asamblea con los agentes de la Policía Local de La Zubia la jefatura de la misma, posteriormente se llevó a mesa de negociación y contó con el voto a favor de todos los sindicatos, siguiendo todos los cauces legales establecidos.

Como explican Alberto Ruiz y Miguel Ángel Fernández, delegados electos de funcionarios de UGT en el Ayuntamiento de La Zubia, "llama especialmente la atención que parte de este texto se negoció cuando el PP gobernaba el Ayuntamiento y el señor Torregrosa estaba en el Equipo de Gobierno, y en aquel momento no pusieron reparo alguno al mismo, seguramente porque la voz de los trabajadores y sus representantes no era importante para ellos y nuestras demandas en vez de ser atendidas terminaban en la trituradora o, con suerte, olvidadas en el fondo de un cajón".

Los delegados sindicales apuntan que "el señor Torregrosa se olvida de que existe una Ley de Coordinación de Policías Locales de la Junta de Andalucía que dispone cómo está jerarquizado el cuerpo y cómo se efectúa la designación del jefe del mismo, y el reglamento ahora aprobado dispone literalmente lo mismo que señala esta Ley, al no existir una nueva RPT en el Ayuntamiento".

"La realidad es que el señor Torregrosa ni cuando estaba en el Gobierno ni ahora como oposición se ha preocupado de escuchar la voz de los trabajadores a través de sus representantes sindicales, pero no duda en inventar falacias y hacernos partícipes de sus sucias artimañas políticas", señalan Alberto Ruiz y Miguel Ángel Fernández.

La alcaldesa zubiense ha pedido al Partido Popular "que deje de inventar continuamente fake news para generar desconfianza y crispación, y se ponga a trabajar de una vez por todas por La Zubia si realmente quieren ser una alternativa de gobierno, porque la mentira tiene las patas muy cortas y ha quedado claro que su única intención era seguir paralizando un expediente que metieron en el cajón durante años cuando gobernaban".