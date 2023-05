La alcaldesa de Maracena no dimite por el caso del secuestro: "Sería reconocer una culpa que no es tal"

La alcaldesa de Maracena y ganadora de las elecciones municipales del pasado domingo en la localidad metropolitana, Berta Linares, se queda. No dimite por el caso del secuestro de la concejal Vanessa Romero, a diferencia del número 3 del PSOE andaluz, Noel López, que según el sumario cuyo secreto se levantó la semana pasada apunta a la presunta relación de ambos en el delito. "Sería admitir una culpa que no existe", ha dicho tajante. La regidora, además, de la localidad ha anunciado que ya está en negociaciones para formar gobierno con otras formaciones políticas del municipio y ha pedido, a través de un escrito presentado al juzgado de instrucción número cinco de Granada, que “exhorte” al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a que tome “declaración urgente” tanto a ella como a López para que “se vea nuestra inocencia y honorabilidad”.

"No veo motivo de mi dimisión cuando todavía no se me ha culpado de nada, y sería reconocer una culpa que no es tal", se ha mostrado rotunda la alcaldesa, que sin embargo cree "correcto" que Noel López se haya querido "quitar temporalmente para no afectar a la próxima campaña electoral". "No por reconocer ninguna culpa, que no la hay, sino para estar al margen", ha añadido.

Además ha intentado aclarar que en el cambio de su primera declaración (el auto indica que sí vio a su expareja y presunto secuestrador el día de los hechos cuando en un primer momento la alcaldesa dijo que no), fue porque el Instituto Armado le "recomendó" que "no hablara de ese día, de todo lo que había pasado, y que lo hiciera en instancias de la Guardia Civil y ante el juez. Además yo misma colaboré en encontrarlo y en su detención".

Linares ha dicho acatar el auto del juez pero "no por las acusaciones que en él se hace de nosotros", sino por lo que se infiere de él "pidiendo que cuanto antes se nos tome declaración". "A día de hoy no hemos podido hacerlo todavía. Todo lo que se está utilizando contra nosotros es la acusación que hace mi expareja, que él mismo reconoce que psicológica y psiquiátricamente no está bien, y las acusaciones que vierte se ha demostrado que son falsas", ha dicho en una comparecencia pública en el salón de actos del Ayuntamiento de Maracena la aún alcaldesa.

Con respecto a los documentos a los que se refiere el auto y que justifican al juez para apuntar a la posible inducción al delito tanto de Berta Linares como del concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva, y al recién dimitido secretario de organización del PSOE-A y exalcalde maracenero, Noel López, la regidora apunta que la persona que "admite que lleva mucho tiempo con unos expedientes públicos en el coche, que simplemente los tenía ahí para ver si seguía en el equipo de gobierno o no, podéis ver lo que significa". "Nadie nos ha requerido ningún documento a día de hoy. He requerido a secretaría un informe que diga que todos los expedientes se han tramitado de forma correcta y en el sumario el arquitecto municipal reconoce que están bien", añade Linares.

Por eso, la alcaldesa afirma que se sienten "indefensos" ante las acusaciones del único detenido y de la víctima, por lo que ha insistido en que quiere "declarar cuanto antes" para "demostrar nuestra inocencia, nuestra cero vinculación con el tema. Tenemos a compañeros y familia que están sufriendo con este falseamiento. Ni estamos imputados ni investigados ni hemos podido declarar".

El escrito al TSJA

En el documento que se elevará al TSJA, Linares dice acatar el auto en el extremo de pedir "con carácter urgente a quienes señalados indebidamente como inductores de la presunta detención ilegal efectuada unilateralmente por don Pedro Gómez Rosa, no han tenido oportunidad de prestar declaración".

Según el escrito, "debe reseñarse que la única prueba de cargo que permite imputar" a Berta Linares es la declaración del único detenido por el caso "quien, tal y como consta acreditado en la causa, presenta una notable afección psiquiátrica". "La esperpéntica versión ofrecida por el investigado -con el único fin de solicitar su libertad en un fallido intento tardío de colaborar con la administración de justicia- no ha sido corroborada por la propia víctima, ni por ninguno de los testigos que han comparecido a prestar declaración en la presente causa, versión que ha resultado igualmente desmentida tras el análisis de los terminales móviles así como por el resto de prueba practicada", añade el escrito.

Por último, añade que "la inexistencia absoluta de prueba debió conducir a seguir la causa tan solo frente al único y, en principio, presunto responsable de la detención ilegal de la señora Romero Urbano, don Pedro Gómez Rosa, evitando de éste modo, continuar la causa frente a quién ninguna participación ha tenido en los hechos objeto de investigación".

Próximo Ayuntamiento de Maracena

Linares asimismo ha achacado su resultado electoral a "abrir dos días antes de las elecciones" el sumario del caso, que según su lectura "ha repercutido en la ciudadanía y no nos parece justo que así haya sido". "Nuestra pretensión es formar un gobierno estable, eficaz, cercano, como hemos hecho estos dieciséis años atrás, y seguir haciendo que Maracena sea un referente en el Área Metropolitana, apostando por la gente, la participación, nuestras asociaciones, una Maracena más verde con más empleo", ha dicho.

"Entendemos que el resto de partidos van a tener sus objetivos, pero lo que consista en hacer una Maracena mejor vamos a tener la mano tendida para llegar a acuerdos y hacer una Maracena mejor. Estamos dispuestos a escucharlos para llegar a consensos para forma gobierno". Aun así, no ha desvelado cuáles son para "no estropear un buen Gobierno".