La explosión en la fábrica de perfumes de Armilla no ha dañado estructuras

La Guardia Civil y la fábrica de fragancias Symrise investigan las causas de la deflagración registrada en la noche de este jueves en la fábrica que la firma tiene en Armilla, un suceso sin daños personales y que es el primer accidente de estas características en más de 40 años.

La explosión registrada minutos después de las 22:00 horas de este jueves en la fábrica de fragancias Symrise provocó numerosos daños materiales en una de las naves que forma parte de las instalaciones y forzó el desalojo de parte de un parque comercial, aunque no provocó daños personales.

Patricia Fernández Salinas, vecina de la localidad, se situaba en el McDonalds que se encuentra a la entrada de Armilla sobre las 22:20 horas, "hacía una noche agradable y me senté en la terraza para cenar. De repente, sonó un estruendo muy fuerte, vibró el suelo, temblaron los cristales, y se fue la luz durante unos segundos". Esta joven de 25 años ha explicado a este diario que cuando todo ocurrió miró dentro de la cadena americana y "todo el mundo miraba a través de los cristales a ver qué pasaba".

Patricia asegura que no había ningún coche accidentado ni humo alrededor. "Dos minutos más tarde empezó a 'llover', durante un segundo no sabía qué era lo que caía desde el cielo pero me empezaron a picar los brazos".

Los viandantes que se encontraban por la zona se fueron hacia dentro del restaurante y en "el local cerraron las puertas, ya que fuera no se podía respirar".

Además, explica que los empleados fueron "amabilísimos y actuaron con muchísima responsabilidad ciudadana". Patricia relata a este diario que todo el mundo pasó "mucho miedo", ella incluso decidió correr hasta su coche para irse a su casa. No quería que otra 'explosión' le "pillara alejada de su hogar".

El operativo especial, que movilizó a efectivos de bomberos, policía, guardia civil y emergencias sanitarias, concluyó pasada la 01:30 horas de esta madrugada y dejó paso a la investigación de las causas, unas tareas que realizan de manera paralela la multinacional alemana Symrise y la Guardia Civil.

Según han informado la Guardia Civil, agentes del Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa (Tedax) ya se personó tras la deflagración en las instalaciones de la fábrica para estudias las posibles causas del accidente. Han vuelto también durante este viernes para hacer las indagaciones necesarias y comprobar que la empresa cumplía la normativa vigente y, de manera provisional, han concluido que el suceso de este jueves fue accidental.

La alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate, ha explicado que pasado el susto por el suceso, el municipio ha recuperado la normalidad, que llega acompañada de las investigaciones pertinentes.

Cañavate ha recalcado que el municipio cuenta con un plan especial de emergencias que contempla los riesgos vinculados a esta empresa química y ha incidido en la adecuada respuesta al suceso, que se saldó sin daños personales.