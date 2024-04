Gran parque metropolitano de Granada: del Hyde Park de la Junta en 2013 a la contrapropuesta del campamento de inmigrantes en la Base Aérea

La propuesta de la Diputación de Granada de hacer un gran parque metropolitano no suena a nuevo en Granada. Después del anuncio que realizaba este lunes el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, de pedir al Gobierno los terrenos de la parcela de la conocida como Colonia Dávila, junto la Base Aérea, para la construcción de una nueva zona de esparcimiento verde, muchos se han acordado del Parque del Milenio, aquella propuesta de Hyde Park granadino que la Junta de Andalucía quiso desarrollar en 2013 dentro de la conmemoración del Milenio del Reino de Granada.

Aunque claro está, la nueva propuesta difiere mucho con aquella que el Gobierno de José Antonio Griñán y Susana Díaz quiso crear en Granada. Aunque lleven el apellido metropolitano y afecte a la cornisa sur del Área Metropolitana granadina, no es la misma extensión ni afecta a los mismos municipios que aquella propuesta.

El Parque del Milenio fue una de las propuestas centrales del Gobierno autonómico para la conmemoración del Milenio del Reino de Granada que se celebró en 2013. Había promesas institucionales de invertir en la ciudad de la Alhambra millones de euros con motivo de tal aniversario. Muchas buenas palabras e iniciativas salieron en los años anteriores, pero aquello finalmente no cuajó.

La propuesta era convertirlo en el Hyde Park granadino, una zona verde mucho más grande que la británica o incluso que el Central Park norteamericano. 50 hectáreas de suelo agrario que se convertirían para darle mucho más valor que el agrícola. Es más, el nombre oficial era el Parque Agrario del Milenio, y serviría para poner en valor, mejorar y proteger a la vega que vio nacer al Renio de Granada.

Inicialmente, las actuaciones iban a desarrollarse sobre el dominio público en el entorno del río Monachil, entre los municipios de Granada y Huétor Vega, para posteriormente ir incorporando terrenos de La Zubia, Monachil, Cájar, y Ogíjares para el desarrollo de actividades y experiencias piloto mediante colaboración público-privada.

Casi todo se proyectó sobre suelo agrario que había que expropiar, y los vecinos afectados (unos 1.700) y defensores de la Vega no tardaron en mostrar su rechazo a un proyecto que, según denunciaban, no revalorizaba la vega, sino todo lo contrario. Denunciaban que el proyecto eliminaba 80.000 árboles frutales, una producción de un millón de kilos de patatas y 300.000 de alcachofas, acequias históricas y cortijos patrimoniales. No tenía sentido eliminar suelo cultivable y el sustento de agricultores para poner en valor la Vega granadina. No faltaron manifestaciones, concentraciones y marchas contra la iniciativa.

Finalmente, este proyecto, como tantos otros de la celebración del Milenio del Reino de Granada, se desechó. Se le iba a buscar otra ubicación más propicia, según aseguraron, pero el Hyde Park granadino acabó en lo más profundo de un cajón y nada más se supo de él.

Diferencias sustanciales, pero proyectos similares

El parque que la Diputación espera ahora construir frente a la Base Aérea para unirlo con su proyecto del circuito alrededor de la Base Aérea tiene diferencias sustanciales con aquel proyecto del Parque del Milenio. Aunque, en cierta parte, son proyectos similares, pues como este lunes dijo Rodríguez, al final se trata de poner en valor la vega de Granada con un espacio visitable por el ciudadano.

El parque en la Colonia Dávila sería de unas 10 hectáreas, una quinta parte que el Parque del Milenio. Afectaría a un único municipio y no hasta seis, en este caso el de Alhendín. Aunque sí que estará en el área de influencia de otros dos, ya que los terrenos quedan justo en el límite del núcleo urbano de Armilla y junto a varias urbanizaciones de Ogíjares.

Para este proyecto, será necesario que el Gobierno ceda los terrenos, que eran propiedad del Ministerio de Defensa, pero que están cedidos temporalmente al ministerio de Inclusión Social tras la polémica del centro de migrantes. Rodríguez denunció este martes que Defensa, en vista de la cesión que hizo, ya no necesita esos terrenos, por lo que ha pedido que estos sean cedidos, vendidos o incluso cambiados por otros.

Para poner en valor la Vega, Rodríguez indicó ayer que espera poder poner en este parque zonas con animales y cultivos autóctonos que sirvan como una granja-escuela pública para que las familias conozcan el territorio, o incluso instalar un secadero de tabaco para rememorar los años de oro de este cultivo. Aunque por el momento no hay más que la intención.

Ahora, la pelota está en el tejado del Gobierno. Toca esperar para saber si la petición de la Diputación es atendida o si esta zona de la Colonia Dávila, que pertenece a Defensa desde 1947, sigue siendo poco más que una zona de secano en la que no hay nada.