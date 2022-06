Dos policías locales de Albolote reciben la medalla del Mérito de la Guardia Civil

El 24 de enero de 2020 tuvo lugar un incendio en un domicilio de Albolote que, sin la rápida y eficaz intervención de los agentes de policía local, Inocencio Navarro y Jorge Eduardo Martín, podría haber acabado trágicamente.

En la calle Calderón quedaron dos personas de avanzada edad atrapadas tras producirse un fuego en la vivienda. Los agentes no dudaron en trasladarse a gran velocidad al punto del siniestro, donde encontraron que la casa estaba ardiendo y que salía gran cantidad de humo. Al estar en riesgo la vida del matrimonio que estaba atrapado dentro de la casa, y al no haberse personado los bomberos, decidieron actuar entrando en dicha vivienda -teniendo en cuenta la gran cantidad de humo y que no tenían material para evitar la asfixia por la falta de oxígeno-. Finalmente, pudieron sacar del domicilio a la anciana y con ayuda de la Guardia Civil lograron localizar al marido, que estaba inconsciente y sin apenas respiración. Consiguieron evacuarlo al exterior donde fue atendido por una ambulancia. Por último, los bomberos acudieron y sacaron a un animal de compañía que fue reanimado con éxito.

La rapidez con la que acudieron y el valor que mostraron en los reiterados intentos por entrar sin protección alguna a una casa ardiendo -trataron de entrar hasta en cinco ocasiones por la gran cantidad de humo-, así como la determinación, fueron elementos clave para salvar la vida a estas dos personas. Por esta actuación, los dos policías locales recibieron en su día el reconocimiento del Pleno y han sido distinguidos con un diploma y la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Inocencio Navarro, ya jubilado, fue miembro de la policía local desde 1988 hasta 2021. Este reconocimiento se suma a la medalla al Mérito de la Policía Local concedida por la Junta de Andalucía. Jorge Eduardo Martín es miembro del cuerpo de policía local desde 2006. Este reconocimiento se suma a numerosas felicitaciones concedidas por el Ayuntamiento y otros reconocimientos institucionales.

En un sencillo acto, celebrado en el salón de Plenos del Ayuntamiento, los dos policías galardonados han recibido un diploma y una medalla. Les han acompañado los máximos responsables de la Guardia Civil en Albolote, el Jefe de la Policía Local, Rafael Ramírez, el alcalde, Salustiano Ureña, la concejala responsable de la Policía Local, Marta Nievas, concejales de varios grupos políticos y del equipo de gobierno y compañeros de la plantilla actual y de otros municipios que se han querido sumar a este reconocimiento que se hace extensible a todos los efectivos de la policía local.

"Su trabajo va más allá de cumplir las funciones de su cargo y en muchas ocasiones se juegan la vida por la seguridad de sus conciudadanos", aseguró Nievas. "Las especiales dificultades por las que atraviesa la plantilla actual por la falta de efectivos y la reciente jubilación de varios compañeros que hace necesario que doblen turnos y se comprometan para garantizar la presencia policial durante las 24 horas", añadió la concejala.

El alcalde agradeció el servicio que prestan los agentes y recordó que en muchas ocasiones se les ha galardonado por su trabajo. Los responsables políticos dieron la enhorabuena al jefe de la Policía Local, Rafael Ramírez, por su esfuerzo.