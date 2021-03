Cuatro voces femeninas para educar en materia de igualdad: una iniciativa del CEIP Manuel de Falla de Peligros

Colgarse una medalla en un campeonato Europeo no es fácil. Pero ser la primera de la historia de España que lo consigue en su disciplina deportiva, menos aún. La hazaña de la marchadora granadina María Pérez no es más que el resultado de una carrera deportiva labrada día tras día y que este verano puede lograra otro hito, esta vez a nivel olímpico. Ella es la viva imagen de lo que supone elevar el nombre de una mujer a un podio internacional y un ejemplo de que el deporte también es cosa de mujeres. Como también lo es velar por la seguridad de los demás, ya sea luciendo un uniforme verde de la Guardia Civil, como hace Ana Belén R. G., o azul de la Policía Local, como en el caso de Beatriz O. J. O el contar día tras día la actualidad informativa y ser la voz de la Fundación Club de Baloncesto Granada, como es el caso de la periodista de este diario, Noelia Gómez Mira. Porque "por mucho que alguien diga que una mujer no puede hacer algo, siempre habrá una que alguna vez lo consiga y, por qué no, puede ser alguna de las que se encuentra aquí".

Esta fue una de las frases que la mañana de este 8M estas cuatro mujeres reforzaron ante alumnos del CEIP Manuel de Falla de Peligros, en el marco de la actividad Trabajando por la igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer. La cita, que tuvo lugar en el salón de actos del centro con aforo reducido a solo algunos alumnos que acudieron de forma presencial, mientras que el resto siguieron la charla vía streaming, sirvió para que cada una de estas cuatro mujeres relatase su experiencia en sus distintos trabajos.

Ante ello, surgieron anécdotas de cómo la cabo primero de la Guardia Civil relataba situaciones en las que aún algún compañero era reacio al principio a formar con una mujer o de cómo la agente de la Policía Local se había convertido en ser la única mujer en formar parte del Cuerpo en Peligros desde hace unos meses. Mientras que la periodista relató cómo se había convertido en la primera mujer speaker de baloncesto profesional masculino del país y única hasta el momento o la atleta ría Pérez explicó como hacía apenas unos días defendió el deporte femenino ante el discurso machista de un concejal de Vox de la localidad de Baza que lo menospreció.

Durante hora y media, los niños y niñas intercambiaron preguntas y escucharon la historia de estas cuatro mujeres en aras de fomentar una educación que luche contra la desigualdad laboral.