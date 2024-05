La tarjeta TUI de la Universidad de Granada no se podrá usar los domingos ni los días no lectivos como credibús

Desde el pasado 12 de mayo se limita el uso de la tarjeta universitaria, más conocida como TUI, como credibús universitario, según la información recogida por la web del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria de la Universidad de Granada.

Esos días, los domingos, los festivos -el próximo es el Corpus- y los no lectivos no se podrá emplear este carné como medio de pago bonificado en el autobús urbano. Según figura en el calendario hecho público por el Vicerrectorado, tampoco se podrá utilizar durante 14 días de junio ni desde mediados de julio hasta mediados de septiembre, con el inicio del próximo curso académico.

La Universidad de Granada mantiene un convenio con el Ayuntamiento de la capital para que, aquellos estudiantes universitarios no residentes en Granada capital puedan beneficiarse del descuento en el transporte público, que pueden disfrutar los estudiantes residentes en granada capital, menores de 25 años. Los empadronados en Granada por su parte pueden solicitar el Bono Joven.

Para contar con este descuento, el beneficiario debe estar matriculado en la UGR, en estudios conducentes a la obtención de un título de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Además, debe tener residencia familiar fuera de Granada capital, y que esos datos consten en la última matricula realizada (por tanto, en las bases de datos de la UGR) y estar en posesión de la TUI física, (carné universitario). Prácticamente la mitad del estudiantado de la Universidad de Granada es de fuera.

Se puede utilizar la TUI como tarjeta de transporte (credibús) en los autobuses urbanos de Granada. Para ello, previamente se debe activar tu TUI para su uso como credibús que únicamente es válido en los autobuses, no para el Metro.

"Los domingos, días no lectivos y los declarados festivos en la Universidad de Granada, no será posible utilizar la TUI como credibús y habrá que utilizar otro tipo de billete de transporte (bonobús, billete ordinario, etc.)", aclara el Vicerrectorado.

El precio bonificado es de 0,31 céntimos mientras que el precio del billete con credibús va de los 0,42 a los 0,44 céntimos según las tarifas que publica el Ayuntamiento de Granada.

La capital cuenta con tres líneas universitarias que enlazan con el campus de Cartuja, U1, U2 y U3, mientras que en el PTS, además del U3, llega el S0.