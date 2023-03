Aceites de oliva virgen extra: sabor y salud

Hubo un tiempo en que los médicos españoles recomendaban que elimináramos de nuestras cocinas el aceite de oliva, la grasa natural que todos utilizábamos porque aumentaba el nivel del colesterol, aunque en aquellos años, no nos preocupaban ni el colesterol ni los triglicéridos, ni nada parecido.

Para sustituir al aceite de oliva (ni virgen, ni virgen extra… porque no estábamos para exquisiteces) se nos recomendaron otros aceites, como el de maíz, cacahuete… y sobre todo el aceite de soja, que nos iba a poner más altos, más guapos y menos barrigones. El mercado del aceite se llenó de dichas "grasas milagrosas" y otras que vinieron después, como los aceites de girasol, de colza (llevó a la tumba a más de un españolito) o de palma, éste último también nocivo para la salud.

Años después se descubrió que el aceite de oliva no solo no era perjudicial sino el más recomendado, incluso algunos defensores llegaron a barajar la posibilidad de venderlo solo en farmacias por sus altísimos beneficios para la salud. Lo que no se aclaró fue el origen de la campaña contra el aceite de oliva, pero no faltaron insinuaciones que señalaban a USA, que disponía de millones de litros de aceite de soja sin vender y la manera más sencilla de acabar con las excedencias era desacreditar al de oliva.

Afortunadamente, hoy en día, autoridades de todos los ámbitos (políticos, científicos, etc.) han puesto al aceite de oliva en el lugar que se merece: la grasa más sana y saludable que podemos consumir. Para ello, son numerosos los eventos que se celebran alrededor y en defensa de este maravilloso producto base de la Dieta Mediterránea. Dos de ellos se han celebrado en los últimos días.

El primero fue la X Edición del Concurso Ibérico de AOVE Premios Mezquita, al que concurren AOVE producidos en España y Portugal. Las entidades organizadoras, el Aula del Olivo de Andalucía y la Academia del Vino de Córdoba, son asociaciones culturales sin ánimo de lucro que cuentan con una larga experiencia en la organización de concursos de calidad, experiencia que ahora dedica al aceite de oliva virgen extra (AOVE), dos productos bíblicos, inseparables y milenarios, que han caminado de la mano desde los tiempos más remotos. El fin primordial de este concurso es recompensar el trabajo de los olivareros y elaboradores de España y Portugal, galardonando la calidad de los AOVE obtenidos en cada campaña. Se pretende con ello incentivar el interés de los productores y envasadores en la mejora de sus productos y, consecuentemente, estimular la demanda de los aceites premiados.

Este prestigioso certamen se celebró el pasado día 10 de marzo por primera vez en Portugal, en Beja, capital oleícola de la comarca del Bajo Alentejo con la inestimable colaboración del presidente de la Cámara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, que se volcó desde el primer momento con el concurso, dando todo tipo de facilidades para que se celebrase en esta localidad, según declara el Director de los Premios Mezquita, Manuel María López Alejandre. "El concurso es Ibérico y las nueve primeras ediciones se han celebrado en Córdoba, por ello se decidió dedicar la X edición a Portugal y celebrarla en dicho país. La propuesta tuvo una excelente acogida por la Cámara de Beja y el ayuntamiento de la ciudad, que han colaborado activamente en la organización, así como de ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica). Beja, preciosa ciudad situada en el centro del Alentejo, es la capital oleícola de Portugal por número de hectáreas de olivar y por producción y comercialización de AOVE", explica.

Se cataron 148 muestras de AOVE de España y Portugal y el jurado (del que tuve el honor de formar parte) estuvo compuesto por 40 catadores de España y Portugal (20 de cada país). Los aceites premiados se publicitarán en la web del concurso a partir del día 24 de marzo: www.premiosmezquita.com.

El segundo evento importante celebrado el pasado día 15 de marzo en el que el AOVE fue uno de los protagonistas fue la actividad Descubre la Fórmula Secreta, una experiencia sensorial para paladear la ciencia que esconde la gastronomía, de la mano de la Fundación Descubre y del Instituto de Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación. La jornada, desarrollada en Ácula (Ventas de Huelma, Granada), se combinó con el turismo científico para disfrutar del aceite de oliva, los vinos y vinagres, y los quesos andaluces desde un nuevo prisma. El proyecto, con financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, sumó la participación de los cocineros María José San Román, dos Soles Repsol y Sol Verde Repsol; Lola Marín Huete, Sol Repsol, y Francisco Aguilar Rojas. Comprender y experimentar la ciencia que esconden el aceite de oliva, los vinos y los quesos andaluces, o participar en una experiencia sensorial que una ciencia, turismo y gastronomía han sido los objetivos de la primera edición que tuvo lugar en la Almazara O-Med, en Ácula (Ventas de Huelma).

La jornada, además, se enmarcaba en la conmemoración del 8 de Marzo, buscando dar visibilidad a las científicas en el área de la agricultura y el desarrollo de alimentos. Así, participaron en la inauguración María José Martín Gómez, delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Granada; Teresa Cruz, directora de la Fundación Descubre; Ana Muñoz Arquelladas, diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible de la Diputación de Granada; María José San Román, presidenta de Mujeres en Gastronomía, y Paula García Casas. propietaria de la almazara O-Med. Y contó con la presencia de Luis Miguel Ortiz Areválo, alcalde de Ventas de Huelma.

La actividad se complementó con una iniciativa de turismo científico, concretamente turismo gastronómico, basada en casos de éxito de investigación aplicada al sector del aceite de oliva, quesos, vinos y vinagres, así como experiencias sensoriales con estos cuatro alimentos. Para ello, prestigiosas cocineras de Mujeres en Gastronomía compartieron prácticas culinarias.

No lo olviden: consuman AOVE. Forma parte de nuestro patrimonio y es beneficioso para la economía de nuestra región y para nuestra salud.