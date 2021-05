Las 'celebrities' apuestan por el tequila

Aunque el gin-tonic y la ginebra en particular siguen siendo 'los reyes' de los bares de copas, todos sabemos que las bebidas tienen un ciclo: en la década de los 70 fue el whisky y también, en menor medida, el brandy y, a partir de la década de los 80, la ginebra fue penetrando poco a poco en los gustos y costumbres, no solo de España, sino prácticamente del mundo entero. Desde hace unos años, los especialistas de bebidas nos preguntábamos quién destronaría a la Reina Ginebra, pues su ciclo, comparado con el de las otras bebidas citadas con anterioridad, debería estar llegando a su fin. Muchos apostaban por el vodka, y otros –entre los que me incluyo– por el tequila y el mezcal. En realidad, el tequila es un mezcal con Denominación de Origen, elaborado en México.

Antes de la llegada de los españoles a México en el siglo XVI, los indígenas elaboraban una bebida alcohólica llamada 'pulque' a partir de la planta de agave o maguey. De la mano de los españoles llegaron al país las técnicas de fermentación y empezó a destilarse el pulque, también llamado "vino de agave", dando lugar a una bebida de alta graduación alcohólica que se denominó mezcal, vocablo derivado del nombre del maguey cocido en náhuatl: "metl" o "meztl" (maguey) e "ixcalli" (cocer). A partir de entonces, el mezcal se consideró "el coñac de México" y llegó a ser muy popular entre la aristocracia del siglo XIX. Hoy en día, el mezcal sigue profundamente arraigado en la cultura y la tradición mexicanas y forma parte indispensable de sus ritos y ceremonias.

Los agaves nativos de cada región así como las técnicas ancestrales que se siguen utilizando en la elaboración del mezcal representan un patrimonio biológico y cultural único. De las más de 150 especies de maguey registradas en México, por lo menos doce se utilizan para la elaboración de mezcales. Muchas de éstas, endémicas y restringidas a zonas pequeñas y muy remotas. Según la variedad, las plantas requieren entre siete y trece años de crecimiento para llegar a su estado óptimo para la elaboración de mezcal. Actualmente se elabora mezcal en siete estados de México y todo el proceso está reglamentado, controlado y certificado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Mezcal, cuyo sello encontraremos en las etiquetas de los mezcales de calidad.

Y ahora son las 'celebrities' las que han entrado en el negocio después de que Kendall Jenner, una de las hermanas de Kim Kardashian, publicara su nueva marca de tequila llamado 818, la controversia acerca de la validez y la calidad de estos productos ha resurgido.

Emilia Fazzalari comparte acciones con el jugador de baloncesto Michael Jordan en el tequila Cincoro. Ella asegura que en Jalisco hay al menos 100 destilerías que producen para 1.800 marcas de todo el mundo. Esto quiere decir que cualquier persona puede comprar destilado de esta región y tener su propia marca.

¿Apropiación cultural?

Entre las opiniones acerca de estos tequilas no falta la de quienes dicen que estos productos responden a un término conocido como apropiación cultural. De acuerdo con el diccionario de Oxford es "la adopción inapropiada o no reconocida de costumbres, prácticas o ideas de un grupo de la sociedad", pero no de cualquiera estas personas despojadas son "generalmente minoría, por miembros de otro y típicamente por personas de un grupo dominante".

Fazzalari también mencionó durante la presentación de Cincoro: "Puedes entrar y recoger un tequila, ponerlo en una botella y hacer una jugada de marketing". Como esta hay otras marcas que proponen innovaciones que difícilmente respetan el origen artesanal de este destilado.

Pero entonces, ¿es bueno o malo que las celebridades creen marcas de tequila? No tenemos la respuesta a ello pero lo que sí sabemos es que actualmente este destilado es consumido en 120 países del mundo y en los últimos 10 años las exportaciones crecieron en más del 67%. Este crecimiento se debe a que existe una tendencia por consumir destilados artesanales menciona Horacio Martínez, integrante de la ISCAM, una agencia especializada en análisis de mercados.

Los tequilas creados por celebridades puede que sean buenos, que cumplan con las normas de calidad, que reconozcan a los maestros que los hacen e incluso que tengan una imagen y campaña de publicidad con estrategias tan buenas que se vuelva una moda probarlos; sin embargo, además de la apropiación está el tema del extractivismo cultural. Esta situación se debe a que si bien productos como el tequila sí están registrados con DO, las legislaciones internacionales muchas veces no reconocen los derechos colectivos, es decir, solo se reconoce al producto per sé y no al significado cultural de esta creación.

Otras 'celebrities' con su "propio" tequila son: