Advierten de falta de inspectores presenciales de Sanidad Vegetal en el puerto de Motril

El sector hortofrutícola ha advertido este lunes de que la falta de inspectores presenciales de sanidad vegetal en el puerto de Motril durante los fines de semana hace peligrar la línea marítima que opera desde la dársena granadina hasta Tánger Med.

Según han informado a Efe fuentes del sector hortofrutícola, la ausencia de inspectores en el puerto de Motril ha motivado que cinco camiones que tenían previsto llevar su mercancía al puerto marroquí de Tánger Med este pasado fin de semana no lo hayan podido hacer al ser necesaria su inspección de forma presencial. Han asegurado que es algo que, dicen, lleva dos semanas ocurriendo y que atribuyen a la falta de personal suficiente en el punto de atención sanitaria. Esta situación, sostienen, podría hacer peligrar la línea marítima ante la posibilidad de que la naviera se replanteara su continuidad.

Desde la Autoridad Portuaria de Motril su presidente, José García Fuentes, ha manifestado que es una situación "delicada" que "no puede volver a repetirse" ya que la "naviera podría tomar una decisión drástica" porque se trata del transporte de productos perecederos. García Fuentes ha indicado que este problema ha afectado a los camiones que transportaban productos que necesitan de una inspección presencial (y no virtual), por lo que estos han tenido que permanecer todo el fin de semana en la dársena con las consecuencias que eso podría ocasionar a las mercancías perecederas. Ha pedido una solución urgente al problema para que no se repita el próximo fin de semana.

Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada han indicado a Efe que durante este fin de semana ha habido servicio tras una incidencia "puntual" registrada la semana anterior pero que ya ha sido resuelta.

Al puerto de Motril entraron el sábado doce camiones y se tramitaron "sin problema" diez de ellos.El domingo se contabilizaron diez y se inspeccionaron dentro de la normalidad ocho, por lo que solo cuatro se han visto afectados por el servicio mixto de inspección presencial y documental que se han despachado este lunes, según la Subdelegación.