Almuñécar, la sombra de un Municipio Turístico con sus principales atractivos cerrados al público

El reciente anuncio del cierre del jardín-museo de bonsáis de Almuñécar, uno de los grandes atractivos turísticos que los visitantes podían visitar en el municipio, crea discrepancias entre el equipo de Gobierno y grupos de la oposición. El museo, que según aseguran desde el Ayuntamiento volverá a abrir sus puertas tras una serie de arreglos y mejoras, se suma a una lista de instalaciones turísticas del municipio cerradas "temporalmente" por diversos problemas o falta de mantenimiento.

Instalaciones turísticas que continúan a la espera de algún trámite o arreglo para su reapertura y que, además de su "temporal" cierre comparten que fueron realizadas por el equipo de Gobierno liderado por el andalucista Juan Carlos Benavides.

Una situación "insostenible" que está repercutiendo directamente en la imagen de Almuñécar, según denuncia la portavoz del PSOE, Rocío Palacios, quien señala que el balance del actual gobierno es "terrible" y que están terminando con todas las instalaciones turísticas, medioambientales y de ocio que diferencian al municipio. "Después de 15 años de gestión de las instalaciones, el Gobierno municipal le ha dado al responsable del jardín del Bonsái un plazo de 10 días para que abandone las instalaciones", tras ofrecer la idea al Ayuntamiento de montar un pequeño museo donde reunir "verdaderas joyas" de bonsáis, que "ha sido el emblema de Almuñécar" y que "se ha demostrado que se vende turísticamente".

Palacios señala que "es todo un ejemplo de ocio turístico singular" ya que no hay otro en Andalucía con características similares, prueba de ello es que ha sido reconocido internacionalmente, ha celebrado grandes exposiciones, entre su currícolo cuenta con la visita del embajador de Japón o el regalo de un bonsái de la colección personal de Felipe González.

La portavoz socialista anuncia que, de seguir adelante, Almuñécar perderá las instalaciones ya que "todos los bonsáis pertenecen a la Asociación del Bonsáis Costa Tropical que preside Antonio, por lo que se irán con él". Y asegura que, pese a que desde el Ayuntamiento sexitano se ha asegurado que se encuentran a la espera de poder realizar unas actuaciones urgentes en las instalaciones, "no hay en los servicios técnicos municipales un proyecto de reforma del museo, no hay presupuesto liberado para tal fin, ni un contrato con una empresa de construcción para llevar a cabo la reforma". Por lo que incide en que "lo único que hay es un interés porque esa plaza pública esté gestionada por otras manos".

"Crónica de una muerte anunciada"

La socialista indica que el cierre de la instalación no es algo que haya pillado por sorpresa. Las trabas y dificultades han sido la tónica habitual en los últimos tiempos con el responsable del recinto. "El Ayuntamiento ha hecho imposible su mantenimiento y óptimo funcionamiento, obstaculizando la labor del concesionario durante los últimos años, para aburrirlo, no pagándole durante meses, no manteniendo la instalación, no reparando las averías, o tardando semanas en mandar un simple camión municipal para retirar los restos de la poda que habían realizado y haciendo fotos para denunciarlo poco después".

Y denuncia que en la actualidad todos los parques turísticos están cerrados. "Solo queda abierto el Loro Sexi y está en un estado tan lamentable de mantenimiento, que pone en peligro hasta la seguridad de sus visitantes. Todas sus áreas de gestión son un desastre: ni la limpieza, que brilla por su ausencia, ni el cuidado de nuestro jardines están a la altura de la imagen que un municipio como el nuestro debe dar".

Por su parte, la concejala de Convergencia Andaluza, María Luisa Díaz, afirma que "se está actuando de mala fe contra esta persona, al expulsarlo injustificadamente del museo, de nuevo con malas formas como hicieron con los concesionarios del mercado, por lo que exigimos al gobierno que reconsidere su decisión y adopte la fórmula administrativa adecuada que permita la continuidad de Joya al frente del mismo".

"Es más, estamos ante un suma y sigue a la continua destrucción de nuestro patrimonio natural y medioambiental. El cierre del museo del Bonsái se une al del Parque de la Naturaleza de Peña Escrita, así como al abandono y deterioro progresivo del Acuario, el Loro Sexi, o los parques y jardines, como el Parque del Mediterráneo, que ofrecen una imagen lamentable a las puertas de la temporada turística", añade Díaz.

Motivo por el que desde las dos formaciones piden la dimisión del responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Aragón, al considerar que todas sus áreas de gestión "son un desastre".

Desde el Ayuntamiento aseguraron hace pocas fechas que el contrato con el concesionario suponía el pago de cerca de 14.000 euros anuales, además de la recaudación diaria del parque. Además, que todo se trata de un trámite necesario para realizar una serie de mejoras en las instalaciones y que una vez ejecutadas "se volverá a sacar a concurso al que podrán optar cualquier persona, incluido el actual concesionario".

Vías de diálogo agotadas

El hasta ahora responsable, José Antonio Joya, explica que ha intentado reunirse con los responsables municipales en diversas ocasiones para conocer las nuevas condiciones o para intentar llegar a un acuerdo, "siempre me he mostrado dispuesto a colaborar, hemos hecho cursos en colegios, realizado visitas con grupos de mayores, han venido de la Universidad, pero no comprenden que el arte del bonsái es milenario, está culturalmente catalogado y tengo una serie de contactos por dedicarme profesionalmente a esto desde hace más de 30 años".

Joya asegura que lo único que ha hecho en las instalaciones es "trabajar mucho y perder dinero". En este sentido, calcula que las pérdidas podrían alcanzar los 60.000 euros, "a día de hoy se me debe desde agosto porque se me notificó que no se iba a renovar el contrato en febrero, esos meses los he seguido trabajando, además me deben 2016 al completo. Se trata de un año que no había tiempo para hacer un pliego y me dijeron que me lo iban a compensar, aún estoy esperándolo".

Además, detalla que en las instalaciones hay cerca de 400 bonsáis, de los cuales algunos ejemplares han participado en eventos internacionales que "han ganado premios que están aquí, aquí está todo mi patrimonio". Y avanza que ya ha recibido ofertas de otros municipios de la Costa para trasladar los ejemplares a unas nuevas instalaciones y realizar algo similar, "lo hablaremos, estudiaremos y con más serenidad lo veremos, pero antes no quería perder la oportunidad de aguantar en Almuñécar todo lo posible, no quería que mi pueblo perdiera esta instalación que cree con tanta ilusión y que atrae a tantas personas de España y el extranjero".

En este sentido, lamenta que "el prestigio que siempre ha tenido Almuñécar se está perdiendo, éramos la perla de la costa y ahora somos la ruina".