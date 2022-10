Almuñécar sale a la calle para reclamar ayuda ante un campo "agonizante" por la falta de agua

Algo más de medio millar de personas se han concentrado en las inmediaciones del Ayuntamiento de Almuñécar para reclamar una acción de emergencia que asegure el agua para el campo. Los agricultores de la Costa no saben de qué forma gritar a los cuatro vientos que la situación es insostenible, el fruto se seca, los pozos se salinizan, el campo se muere y la economía de cientos de familias de toda la comarca depende del agua. No pueden más, por eso se han concentrado a modo de antesala para calentar motores antes de la próxima manifestación convocada por la Plataforma de las Infraestructuras del próximo 27 de octubre en Motril.

Cada uno tiene su lucha, cada uno defiende sus propios intereses, pero parten todos unidos por un bien común: el progreso de una comarca que lleva mucho tiempo silenciada y que está cansada de permanecer en el vagón de cola viendo pasar las oportunidades.

"El mes pasado veíamos como Los Guájares sufría un incendio horrible en el que se han quemado 5.000 hectáreas, una ruina, pero Almuñécar-La Herradura y el valle de Río Verde está en una situación similar, ahora mismo tenemos más de 3.500 hectáreas que están en riesgo de secarse", explica el presidente de la Junta Central de Usuarios (JCU), José Manuel Fernández, quien señala que el riego de la zona "aunque se abastece de varios acuíferos, es el de Río Verde y sus aguas superficiales las que nos nutren principalmente".

En este sentido, apunta que en la actualidad tan siquiera llega agua superficial, lo que provoca que la vega de Jete y Almuñécar no se pueda regar, y los pozos que se abastecen de Río Verde, en un 75-80% están salinizados. El resto de pozos, al tener un nivel de agua más bajo que el de los motores, es imposible obtener su agua. Motivo por el que el riesgo de perder las 3.500 hectáreas de cultivo "es real".

Fernández destaca la unión de todos los sectores de Almuñécar ya que "todos somos conscientes de que, si no hay agua en nuestro acuífero, es un problema de toda la sociedad. Si la agricultura no funciona, no funcionan nuestros negocios, bares y restaurantes, chiringuitos, en definitiva, nuestra economía local".

Por su parte, el presidente de la asociación de empresarios de la Costa Tropical, Javier Rubiño, lamenta la partida presupuestaria que el Gobierno central le destina al litoral granadino en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, al calificarlos de "insuficientes". "Se destinan unos 800.000 euros, que si hacemos unas matemáticas básicas tardaríamos 500 años en tener las canalizaciones de Rules con los actuales presupuestos. El plan plurianual que han presentado a cuatro años con 105 millones de euros, tardaríamos 20 años en completarlas, son matemáticas básicas".

Por todo ello, continúa Rubiño, "no vamos a cesar en las reivindicaciones, el próximo 27 de octubre esperamos a todos los vecinos de la Costa en Motril para seguir reivindicando nuestras infraestructuras. El agua es de todos, y cada agricultor y regante es un empresario que cuenta con nuestro total apoyo. Queremos que los políticos nos miren a la cara, que se dejen de izquierdas y derechas y de colores políticos, queremos que se acabe esta vergüenza que vivimos todos los vecinos de la Costa".

Declaración de zona catastrófica

La situación ha llegado a tal extremo que la Plataforma por las Infraestructuras y la Junta Central de Usuarios solicitarán al Gobierno la declaración de zona catastrófica para las áreas de cultivo de Almuñécar.

"Necesitamos que la conexión tubería submarina se realice ya, necesitamos tuberías para tener fuentes de agua válida y las necesitamos de emergencia; hemos pedido una tubería terrestre de abastecimiento que venga desde Molvízar y que, en verano, con el consumo máximo, tengamos agua y no salada. En el primer decreto de sequía la Junta nos dio dos millones de euros que todavía no se han empezado a construir, y en el segundo hemos solicitado 5 millones más. Necesitamos que ese dinero venga para que podamos poner tuberías para interconectar los pozos que hay en la vega para que podamos utilizar todas las fuentes que tenemos disponible", reclama José Manuel Fernández .

La concentración ha sido respaldada por representantes políticos de distintos colores y municipios de la Costa, así como por un nutrido grupo de agricultores, empresarios y vecinos del municipio.