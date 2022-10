La Costa vuelve a echarse a la calle para reivindicar sus infraestructuras

El tiempo pasa y los vecinos de la Costa continúan esperando pacientes, a la vez que cansados, el desarrollo de una serie de infraestructuras necesarias para el despegue de la zona. Cansados de ver como los agricultores cada vez lo tienen más complicado para sacar adelante sus cosechas por la falta de agua, y que tras dos décadas las canalizaciones de una presa continúan siendo el tema de conversación al que recurren sin que quede claro en el horizonte cuando estarán realmente terminadas. Agotados de comprobar cómo, pese a que los temporales son cada vez más pequeños, hacen más daños a sus playas que sufren un constante desgaste del frente litoral y, sin embargo, los distintos proyectos de defensa continúan moviéndose por los despachos de las administraciones que alargan los plazos, sin una fecha clara para su construcción. Y baldados de comprobar que, pese a que la conexión ferroviaria entre Motril y Granada es la reivindicación más longeva -150 años-, y que permitiría el desarrollo económico y productivo de toda la provincia, se les escapa de las manos.

Pese al hartazgo, no piensan dar ni un paso atrás en sus reivindicaciones hasta conseguir que las distintas promesas obtenidas con el paso del tiempo se conviertan en una realidad. El próximo jueves 27 de octubre a las 19 horas la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical se volver a echar a la calle para gritar lo necesarias que son las canalizaciones de la presa de Rules, la conexión ferroviaria Motril-Granada y los espigones de la Costa. La cita partirá desde la Plaza de la Aurora y concluirá en la Plaza de España, pasando por distintas calles y plazas emblemáticas del centro de Motril.

El presidente de la asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost), Javier Rubiño, explica que se trata de tres "deudas históricas" que las administraciones tienen con la Costa y que "lastran desde hace décadas el desarrollo socioeconómico de nuestra comarca. Además, hace que provincias aledañas crezcan mucho más fácil y sin complicaciones, pero no vamos a cesar en nuestras reivindicaciones". Señala que, pese a que hasta la fecha no han visto ningún avance constatable en la realización de los proyectos, continuarán trabajando "incansablemente" en la hoja de ruta de la Plataforma, "nuestro objetivo es conseguir las infraestructuras y el desarrollo económico de nuestra comarca".

Rubiño insta a los representantes políticos a olvidarse del pasado, de partidismo e ideología y que "avancemos todos juntos de manera proactiva, no es momento de echarnos la culpa unos a otros, es momento de avanzar con fortaleza y voluntad política".

El presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, lamenta la situación de desesperación que viven actualmente los regantes, especialmente de Almuñécar, que ven con la salinidad de los pozos continúa aumentando y que las partidas presupuestarias comprometidas para intentar poner una solución, son insuficientes y llegan tarde. "Ahora mismo lo único que tenemos es un borrador de los presupuestos, mientras tanto hace escasos tres días otra comunidad de regantes de Almuñécar nos comunicó el estado lamentable en el que se encuentran sus pozos. El problema es real, y aunque en los presupuestos aparezca una partida para solucionar el problema, llega tarde. Tenemos que ver cómo afrontar lo que se nos viene encima, porque el problema está ahí a menos que se realicen las actuaciones de emergencia y cuanto antes, pero ya vendrán los llantos y lloros cuando no se pueda revertir la situación".

Al hilo, el presidente de Aecost apunta que en la Costa se va al revés de España, ya que muchos territorios están viendo cómo se quedan sin agua mientras que en la zona hay falta de agua pese a tener una presa con ella. "Hace unas tres semanas veíamos como la Junta proyectaba en Málaga una obra de urgencia para recuperar el agua residual de Rincón de la Victoria para llevarla al pantano de la Viñuela, claramente les está afectando la sequía, pero nos da envidia porque nosotros tenemos el agua, y si tuviésemos las canalizaciones construidas posiblemente estaríamos en la misma situación. Desde la Plataforma propusimos declarar zona catastrófica al enclave de Río Verde, Seco y Jate porque este año se va a perder el 70% de la producción, y eso conlleva la pérdida del 25% del empleo".

La falta de espigones

En 2017 el Gobierno central aprobó un proyecto de defensa del litoral que no contemplaba actuaciones de espigones en playas como Almuñécar, La Herradura o Carchuna y Calahonda. Algo incomprensible para los empresarios que ven como los envites del mar afectan a dichas playas y al sector turístico de la zona, por lo que han pedido en numerosas ocasiones que se actualice el Plan de Estrategia para la Protección y Contra la Erosión de la Costa de Granada, un plan que está aprobado desde el pasado 22 de junio de 2017 por Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Además, recuerdan que en noviembre de 2021 el Secretaria de Estado, Hugo Morán, se comprometió con la Plataforma de las Infraestructuras a licitar todos los proyectos del Plan de Protección del Litoral de 2017 en 2022, y ejecutarlos en 2023.

En este sentido, el presidente de la asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas, Francisco Trujillo, expone que desde el Gobierno aseguraron que dichas actuaciones estaban en la recta final de la evaluación técnica y medioambiental, por lo que se licitarían a lo largo de 2022 con fondos europeos.

"Ahora llega la época en la que vienen los temporales y no hay ninguna actuación realizada, creo que nos vamos a encontrar en la misma situación que el año pasado, playas que desaparecerán, o que tendrán cada vez menos zona de baño. Estamos a final del 2022 y no hay nada adjudicado, por lo que veo también difícil que se ejecuten en 2023", cuenta Trujillo.

"Pedimos que se realice un estudio donde se incluya a Almuñécar- La Herradura, Carchuna-Calahonda, la climatología evoluciona y playas que antes no se veían afectadas por los temporales vemos como ahora si los sufren. Desde la Plataforma vamos a seguir haciendo lo que haga falta para que nuestro litoral esté protegido y podamos seguir compitiendo con el resto de provincias y al mismo nivel", concluye.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, pone el foco sobre la transmisión del mensaje. "Algo está fallando y el mensaje no está llegando a las personas y las administraciones que tienen que tomar las decisiones, tenemos que buscar la forma de que ese mensaje llegue al lugar donde toman las decisiones. Llama mucho la atención que se va dinero a otras comunidades y comarcas de una manera impresionante, cuando no existen, bajo nuestro punto de vista, necesidades concretas, incluso hemos visto algunas comunidades que han renunciado a esas grandes cantidades de dinero en materia de infraestructuras que podrían haber destinado a la Costa de Granada, y no se está haciendo".

Rodríguez matiza que todos tienen motivos para sonrojarse, "las infraestructuras son oportunidades, y cuando no existen, las oportunidades se merman. Tenemos un tejido empresarial y comercial que cada día se levanta con el ánimo y las dificultades para seguir peleando por esta tierra, y estamos acostumbrado a esta batalla".

Algo más desanimado, el gerente de Ecohal Andalucía, Alfonso Zamora, señala que la puesta en marcha de las conducciones de Rules supondrían un "espaldarazo" para el sector agrícola de la comarca. "Se pondrían en regadío unas 10.000 hectáreas, con lo que eso conlleva de empleo, no solo en la producción, sino que también en las empresas de comercialización. Estaríamos hablando de en torno a 10.000 empleos, si esto fuese realidad se acabaría con el desempleo en nuestra comarca, algo que debería ser más que suficiente para que las administraciones tomasen nota".

Zamora lamenta que llevan prácticamente 22 años reivindicando lo mismo, "es triste tener que decirlo, pero uno se cansa de topar siempre contra la misma pared. Lo que si pediría es que, si los representantes políticos de las administraciones se comprometen a algo y no se cumple, que sean valientes y dimitan".

En la misma línea, el vocal de la Junta Central de Usuarios, Juan Camacho, remarca que la situación en Almuñécar es insostenible. "La foto que tendremos dentro de poco en Almuñécar es la misma que la que vimos hace no mucho en la Axarquía, agricultores cortando árboles para poder intentar salvar las fincas, de fruto no vamos a obtener nada. Lo mismo tenemos que empezar a pensar en lugar de ayudar a que lleguen las conducciones, ayudar a los bancos de alimentos para que todas las familias puedan comer cuando no tengan nada".

Camacho incide en que no pueden seguir con el estado actual de la calidad del agua. "No podemos seguir costeando y elevando agua a los precios abusivos a los que están ahora mismo, unos costes extraordinarios en los fitosanitarios y abonos, y además el producto mal pagado por la especulación que hay por parte de algunas grandes superficies".

Por todo ello, solicitan la ayuda de la sociedad civil para manifestarse el próximo 27 de octubre para que a las administraciones les quede claro que en la Costa van todos a una por sus infraestructuras.