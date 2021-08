Asociaciones y sindicatos anuncian movilizaciones en defensa del litoral granadino y las canalizaciones de Rules

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical, en la que se encuentran integradas más de una veintena de asociaciones, así como sindicatos y grupos políticos, ha anunciado su intención de movilizarse ante las puertas del Ministerio de Medio Ambiente en Madrid el próximo 15 de septiembre para solicitar la construcción de las canalizaciones de la presa de Rules con carácter de urgencia, así como la construcción del espigón de protección de la playas de Poniente y Granada en Motril.

Una manifestación en la que esperan que estén presentes todos los partidos políticos con representación en la provincia de Granada, para que de esa forma defiendan los intereses de la costa.

Según anuncian los presidentes de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Jerónimo Salcedo, de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, y de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Antonio Alonso, la decisión se ha adoptado en la asamblea mantenida en el Centro de Desarrollo Turístico de Motril, ya que consideran que "pese a lo anunciado inicialmente", el gobierno no va a incluir fondos europeos pertenecientes al Next Generation en la terminación de las conducciones de la Presa de Rules, lo que implicaría un retraso "muy considerable" en su terminación.

Además, señalan que tampoco se contempla con carácter de urgencia la construcción de los espigones de defensa de las distintas playas del litoral granadino.

En este sentido, Salcedo apunta que "es increíble que después de 18 años estemos en la misma situación", pese a haber mantenido reuniones con personas que pueden tomar decisiones sobre este tipo de infraestructuras, tanto de la presa de rules como de la defensa del litoral.

Los representantes aseguran estar muy preocupados por la no inclusión de las obras de las canalizaciones de Rules en los fondos Next Generation, cuando desde diferentes asociaciones y organismos, entre los que se encuentra la CEOE, han presentado un proyecto al Gobierno para que las obras de las canalizaciones de Rules sean una de las que se acometan con carácter de urgencia con los fondos europeos, algo que al parecer no va a suceder.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, señala que no les quedará más remedio que cambiar la estrategia utilizada hasta el momento y seguir movilizándose, poniendo el caso en conocimiento de las autoridades pertinentes, llegando incluso, si hace falta hasta el ámbito de la Unión Europea.

En alusión a la reunión del pasado 29 de julio en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Antonio Alonso, lo ha calificado como "una tomadura de pelo", ya que asegura que lo único que anunciaron interesante es la licitación de la redacción del desglosado número 3 de las canalizaciones de Rules, lo que supone aproximadamente unos 600.000 euros.

Alonso señala además que los asociados están "muy decepcionados por la falta de compromiso por parte del Gobierno en financiar la redacción del resto de desglosados, a este ritmo las conducciones van a eternizarse".

Defensa del litoral

Por otro lado, tras los recientes temporales de poniente, las playas de la costa tropical han vuelto a sufrir la pérdida de arena hasta casi hacerlas impracticables como ha sido el caso de Playa Granada, Cotobro y gran parte de la playa de Carchuna. Por lo que los representantes de las asociaciones piden que se realicen también con carácter de urgencia las obras de defensa del litoral, ya que se está viendo cómo año tras años se inundan las playas con el perjuicio económico que eso ocasiona a la zona.

El presidente de la asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, manifiesta que "se necesita una actuación contundente por parte de Costas para evitar estos desenlaces cuando llega el más mínimo temporal. Las playas de la costa están en buen estado gracias a la rápida actuación de cada uno de los ayuntamientos de la comarca que están asumiendo esta responsabilidad para ayudar a los empresarios de un sector más que castigado por la pandemia, como es el turístico. No nos vamos a estar quietos y presentaremos una petición ante el Ministerio de Medio Ambiente por esta situación".

En este sentido, aseguran que mantuvieron una reunión con la subdelegada del Gobierno en Granada hace dos años donde les informó que la construcción del espigón para defender la playa estaba en trámite, por lo que se preguntan cuánto tiempo es el necesario para que comience la construcción.

Salcedo apunta en la necesidad de desviar el trámite de los espigones por una vía de urgencia, ya que es inadmisible que las playas se enfrenten cada año a la misma problemática, algo que desde los ayuntamientos se intenta arreglar "con todas las armas que se tienen".