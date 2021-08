El Ayuntamiento de Motril achaca a la Dirección General de Costas los efectos del temporal en Playa Granada

El Ayuntamiento de Motril ha señalado este martes la responsabilidad del retroceso de buena parte de la línea litoral motrileña, que se ha visto afectada por el temporal de poniente del pasado fin de semana, volviendo a dejar al descubierto un escalón en la orilla en Playa Granada a la Dirección General de Costas, dependiente del Gobierno central.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), ha expresado su indignación en una nota de prensa, tras la comprobación 'in situ' de los daños "ocurridos en el pico de la temporada alta y cuyas consecuencias no son sólo físicas y de perjuicio para toda la actividad económica turística, sino de imagen del propio municipio que se ve considerablemente comprometida".

Para García Chamorro, no es suficiente con que el propio Ayuntamiento, "y sin competerle, tenga que hacer una reparación de urgencia de la playa para evitar, incluso, situaciones de peligro para los bañistas, sino que el Gobierno central debe asumir de una vez que no puede demorar el proyecto de defensa del litoral".

Ha insistido en que la petición de declaración de urgencia de las obras del espigón prevista "no solo no se ha contemplado, sino que tenemos constancia de que el Gobierno no tiene intención de tramitar el único espigón por ninguna vía de urgencia, estando el proyecto aprobado y sin que haya sido sacado a licitación", explica García Chamorro.

Asimismo, ha reconocido "el esfuerzo de la Junta de Andalucía, en invertir en la línea litoral del municipio, contrariamente a lo que está ocurriendo desde el Gobierno de la Nación que lo único que ha hecho es impedir el acceso a las playas". La acción del gobierno local, en este sentido, "no va a ser de pasividad, sino de exigir de manera contundente que se inicien las obras de defensa de la fachada marítima motrileña".