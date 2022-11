¿Autobuses gratuitos en la Costa para los mayores de 60 años y personas con movilidad reducida?

El desplazamiento es un hándicap para multitud de personas, ya sea por la edad o por tener alguna dificultad, lo que en ocasiones acabo ocasionando que dichos vecinos pasen largas temporadas sin moverse de un barrio en concreto. Motivo por el que IU-Equo propone mejorar y potenciar el transporte público urbano de Motril, ampliar los itinerarios y recorridos, y que los mayores de 60 años o personas con movilidad reducida puedan hacer uso de ellos sin coste alguno.

Desde la formación consideran que el transporte público es un elemento esencial para la adecuada movilidad en las ciudades, prestando un servicio necesario para una parte importante de los vecinos, vecinas y visitantes, de manera especial para determinados colectivos de la población.

En este sentido, el concejal de la formación, José G. Llorente explica que una adecuada gestión de la flota de vehículos y de su funcionamiento pueden contribuir de forma relevante a la mejora de la eficiencia energética de las ciudades para el cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel internacional para reducir el consumo energético.

Llorente critica que, a pesar de la existencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y de su correspondiente Programa de actuación, elaborados en 2019, para afrontar el reto de la movilidad sostenible en la ciudad, con medidas encaminadas a la eficiencia energética y otras relativas a la movilidad, ni el Plan ni el Programa han sido desarrollados por el actual gobierno municipal, que los ha dejado "enterrados en los cajones" de las dependencias municipales, a pesar de la solidez y rigurosidad del trabajo realizado, del coste que, en su momento, supuso su elaboración y de la vigencia de muchas de las medidas que contienen.

Y destaca que en la moción que presentará al próximo Pleno municipal, IU- Equo pide la ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y de su Programa de actuación, aprobados en 2019, que no se han llevado a término.

La frecuencia de paso entre autobuses actualmente en las tres líneas existentes oscila entre los 40 minutos en la línea Circular y los 50 minutos de la Línea 2 (Alcampo- Puntalón), los días laborables, sin prestar servicio domingos y festivos. El recorrido de las tres líneas existentes deja fuera el acceso a vecinos y vecinas de diversas zonas y barrios de Motril a los que se excluye en su acceso al transporte público urbano.

Al hilo, critica que, como llevan tiempo denunciando los usuarios del transporte público, las paradas y marquesinas adolecen de los elementos de información adecuada que faciliten los horarios o las frecuencias de paso de los autobuses, con los consiguientes inconvenientes a los usuarios. "No es suficiente, tal y como se mantiene desde el Área de movilidad municipal, que dichas informaciones estén disponibles en las páginas web de las empresas concesionarias no sólo porque no subsana esta deficiencia sino porque, fundamentalmente, buena parte de las personas que utilizan estos autobuses, en general, no son usuarias de estas tecnologías".

Por último, informa de que ,entre sus propuestas de mejora del transporte público, incluye asimismo el acondicionamiento de las paradas de taxi de la ciudad, una reivindicación largamente demandada por el colectivo.de trabajadores y trabajadoras del taxi.